Wśród przeliczonych głosów, 67,7 proc. zostało oddanych przeciwko odwołaniu gubernatora, zaś 32,3 proc. za jego dymisją. Choć różnica może się jeszcze się zmniejszyć, według Decision Desk HQ, nie ma szans na to, by przeciwnicy Newsoma wygrali. Do takiego samego wniosku doszła telewizja CNN.

Całkowite podliczenie wyników może jednak zająć kilka dni. Większość głosów oddano przed samym dniem wyborów za pośrednictwem poczty lub wrzucając głosy do specjalnych skrzynek. Kalifornia bez powtórki z historii Wtorkowe głosowanie było dopiero drugim w sprawie odwołania gubernatora w historii najludniejszego stanu Ameryki. Mimo że Kalifornia należy do najbardziej liberalnych stanów, pierwsze takie referendum, w 2003 r., spowodowało odwołanie ówczesnego demokratycznego szefa administracji i dojście do władzy kandydata Republikanów Arnolda Schwarzennegera. Obecne referendum jest wynikiem inicjatywy głównie prawicowych organizacji, które od 2019 r. siedmiokrotnie próbowały zebrać podpisy w sprawie odwołania Newsoma. Choć oficjalne uzasadnienie petycji wskazywało na wysokie podatki i bezdomność jako powody odwołania, sukces zbierających podpisy był przede wszystkim efektem pandemii oraz skandalu, jaki wybuchł, gdy Demokrata wziął udział w imprezie urodzinowej w listopadzie 2020 r. wbrew wprowadzonym przez jego administrację zasadom pandemicznym. ZOBACZ: USA. Uzbrojony neonazista zatrzymany przez policję Kapitolu. "Patrolował" okolicę Jeszcze miesiąc temu sondaże wskazywały na dużą szansę powodzenia przeciwników gubernatora, jednak ostatnie badania sugerowały, że przeciwko odwołaniu może opowiedzieć się 57-60 proc. wyborców. Demokratę poparli m.in. prezydent Biden, były prezydent Obama i były kandydat na prezydenta Bernie Sanders. Kim jest Gavin Newsom? Eksperci oceniali, że do zwycięstwa gubernatora przyczyniła się także niepopularność głównego kandydata Republikanów do zastąpienia Newsoma, prawicowego publicystę Larry'ego Eldera, nazywanego przez Bidena "klonem Donalda Trumpa". Jeszcze przed zakończeniem głosowania Elder zaczął mówić o rzekomych fałszerstwach. Po przeliczeniu 60 proc. głosów polityka poparło 42,3 proc. zwolenników odwołania gubernatora, jednak w obliczu zwycięstwa Newsoma nie będzie miało to praktycznego znaczenia. W wyborach wzięło udział 46 kandydatów. Gavin Newsom to były biznesmen od lat obecny w kalifornijskiej polityce. W 2003 r. w wieku 36 lat został najmłodszym burmistrzem San Francisco od ponad stulecia. Od 2010 r. pełnił rolę zastępcy gubernatora Kalifornii, zaś od 2019 r. stoi na czele stanowej administracji.

wka/PAP, polsatnews.pl