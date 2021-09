23-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu po tym, jak wtargnął do domu jednorodzinnego obcych mu osób. Agresor z siekierą w ręku groził mieszkającej tam kobiecie.

Do niebezpiecznego incydentu doszło w Piszu. Jak podaje policja, 23-letni mężczyzna wtargnął do domu jednorodzinnego obcych mu osób.

23-latek z siekierą w ręce groził kobiecie

Trzymając w ręku siekierę, mężczyzna groził mieszkającej tam kobiecie pozbawieniem życia i uderzył ją w twarz. Nieskutecznie próbowała ona zmusić go do opuszczenia posesji oraz poinformowała agresora, że w domu są jej mąż i dziecko.

23-latek pobiegł na wyższe piętro, aby sprawdzić, kto jeszcze jest w budynku, po czym wybiegł na ulicę. Niedługo później wrócił, pytając o dziewczynę, której domownicy nie znali, po czym ponownie wybiegł na drogę.

Zaatakowana kobieta powiadomiła o incydencie policję, a mężczyznę zatrzymali przechodnie.

23-latek to mieszkaniec gminy Pisz. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i po zebraniu materiału dowodowego przez śledczych usłyszał cztery zarzuty. Dwa z nich dotyczą naruszenia miru domowego poprzez dwukrotne wtargnięcie do domu pokrzywdzonej, którego wbrew jej woli nie chciał opuścić. Trzeci zarzut odnosi się do naruszenia nietykalności cielesnej kobiety, a czwarty do kierowania gróźb karalnych pod jej adresem, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.

23-latka tymczasowo aresztowano na okres 3 miesięcy. Za popełnienie tych przestępstw grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

