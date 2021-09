- W lasach grzybiarze przemieszczają się tyralierą. Po dokładnym zebraniu w jednym miejscu przemieszczają się w inną okolice - powiedział w środę rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Następnie grzyby są sortowane, pakowane, a później ładowane do samochodów. Z Polski wyjeżdżają m.in. przez polsko-słowackie przejście graniczne w Barwinku.

Działali w poprzednich latach

W podobny sposób grupy grzybiarzy z Rumunii pozyskiwały grzyby w poprzednich latach. Ich działanie spotyka się z niezadowoleniem polskich grzybiarzy, którzy o sprawie informują m.in. leśników.

ZOBACZ: Liczni grzybiarze z Rumunii w podkarpackich lasach. Nadleśnictwo powiadomiło prokuraturę

Jak zaznaczył rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie, "zbierania grzybów przez obywateli Rumunii nie można traktować inaczej niż w przypadku naszych grzybiarzy". - Nasze prawo nie limituje możliwości zbioru runa leśnego - dodał.

WIDEO: Kim są rumuńscy grzybiarze w podkarpackich lasach?

Straż Leśna interweniuje w momencie popełnienia przez nich wykroczeń. - Do tej pory strażnicy nałożyli ok. 20 mandatów, z czego 15 w ostatni weekend, m.in. za wjazd samochodem do lasu lub zaśmiecanie - mówił Marszałek.

Problem powoli zanika

Jednocześnie przypomniał, że w Polsce lasy są ogólnodostępne. - W związku z tym każdy, jeśli tylko nie łamie przepisów dotyczących zachowania się w lasach, może zbierać grzyby - zauważył.

W ocenie rzecznika krośnieńskiej RDLP, "w ostatnich dniach trwające od kilku tygodni zjawisko osłabło". - Pogoda sprawia, że w lasach jest znacznie mniej grzybów. Zatem problem powoli zaczyna zanikać - podkreślił.

ac/PAP