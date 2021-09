"Od 20 września linie lotnicze wprowadzają dodatkowy rejs na trasie Warszawa–Dubaj. Przewoźnik będzie obsługiwać siedem lotów tygodniowo z Dubaju do stolicy Polski, wracając tym samym do rozkładu lotów sprzed pandemii" - poinformowały Emirates.

Jak dodano, oznacza to, że linia będzie oferowała codzienne połączenia z Dubaju do stolicy Polski. Rejsy Emirates do Warszawy będą obsługiwane szerokokadłubowymi samolotami Boeing 777-300ER.

Expo 2020

Przewoźnik przypomniał, że od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. Dubaj będzie gospodarzem światowej wystawy Expo 2020.

Emirates mają siedzibę w Dubaju. Flota linii składa się z 270 szerokokadłubowych maszyn, w tym 12 samolotów towarowych, i należy do najmłodszych w przestworzach. Obecnie linie Emirates oczekują na dostawę 214 samolotów. Przewoźnik obsługuje loty w 157 kierunkach w 83 krajach m.in. Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji Południowej.