Od 2020 roku na rynku aut używanych zwiększyła się liczba oferowanych samochodów typu kombi z 18 proc do 21 proc. w 2021 roku. W tym samym czasie liczba sprzedawanych SUV-ów wzrosła tylko o 1 proc., z 18 do 19 proc. – wynika z danych AAA AUTO. W tym czasie zdecydowanie spadło natomiast zainteresowanie autami typu hatchback, z 40 proc. do 36 proc.