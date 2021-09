38-letni mieszkaniec Lublina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa swojego brata – poinformowała we wtorek policja. Decyzją sądu, mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło w sobotę w mieszkaniu przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie. Według ustaleń policji, dwaj bracia od kilku dni pili wspólnie alkohol. W lokalu była także ich matka.

Awantura pomiędzy pijanymi mężczyznami

- W trakcie libacji dochodziło do nieporozumień rodzinnych. Gdy skończył się alkohol, jedna z awantur przerodziła się w przepychankę, podczas której 41-latek uderzył brata w twarz. W odwecie 38-letni mieszkaniec Lublina chwycił za nóż i ugodził mężczyznę w klatkę piersiową - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie komisarz Kamil Gołębiowski.

Następnie ranny 41-latek został przewieziony do szpitala. Jak poinformował policjant, badanie alkomatem wykazało u niego półtora promila alkoholu we krwi. - Młodszy z braci miał ponad trzy promile. 38-latek trafił do policyjnej celi – przekazał oficer prasowy.

Jak poinformował policjant, w poniedziałek funkcjonariusze doprowadzili 38-latka do Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu, 38-latek został tymczasowo aresztowany.

Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie.

