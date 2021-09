Izraelskie dzienniki poinformowały o śmierci świadka oskarżenia w procesie byłego premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Haim Geron, były dyrektor wydziału ds. inżynierii i licencji w resorcie komunikacji zginął wraz z żoną w katastrofie swojego samolotu, który pilotował w pobliżu greckiej wyspy Samos.

Tragiczne międzylądowanie na Samos

Do katastrofy Cessny 172 doszło na wschodzie wyspy niedaleko znajdującego się tam lotniska. Maszyna, która wyleciała w poniedziałek po południu z Hajfy w Izraelu, miała mieć problemy podczas lądowania.

Do katastrofy doszło około godziny 19:45. W prywatnym izraelskim samolocie służby ratunkowe znalazły dwa ciała - podały greckie media. Jak ustalono ofiary to małżeństwo Haim Geron i jego żona Esti.

ZOBACZ: Prokurator generalny Izraela chce oskarżyć Netanjahu w sprawach o korupcję

Straż przybrzeżna poinformowała z kolei agencję Reutera, że szczątki samolotu zauważone zostały w morzu około mili na południe od lotniska. Według lokalnych mediów samolotu, który zniknął nagle z radarów szukały trzy jednostki, w tym statek Straży Przybrzeżnej i rybacki kuter. Do poszukiwań poderwany został także helikopter Greckich Sił Powietrznych Super Puma.

Nie jest jasne, jakie problemy miał pilot. Według telewizji CNN dowody świadczyć mogą o problemach z silnikiem.

Według doniesień portalu ynetnews.com Garon samolot miał być w drodze do Północnej Macedonii, a na wyspie Samos planował międzylądowanie.

Nie żyje świadek oskarżenia w procesie premiera

Dziennik "Jerusalem Post" przypomniał, że Geron był świadkiem oskarżenia w procesie korupcyjnym, który przed sądem w Jerozolimie toczy się przeciwko byłemu premierowi Benjaminowi Netanjahu. Gazeta przypomina jednak, że Geron nie był głównym świadkiem w śledztwie przeciwko byłemu premierowi, a jego zgon nie przeszkodzi w dalszym prowadzeniu postępowania.

Najważniejsi świadkowie to dla prokuratury Shlomo Filber i Avi Berger. W sprawie występuje ponadto kilku przedstawicieli Ministerstwa Komunikacji.

Były izraelski premier Benjamin Netanyahu jest oskarżony o korupcję w trzech sprawach znanych jako sprawy 1000, 2000 i 4000. Grozi mu do 10 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za korupcję i do trzech lat za defraudację oraz nadużycie zaufania.

ZOBACZ: Żona Netanjahu przyznała się do winy ws. sprzeniewierzenia funduszy publicznych

W Izraelu tak wysocy rangą politycy byli już wcześniej skazywani. W 2015 r. poprzedni premier Ehud Olmert trafił do więzienia za korupcję, a w 2011 r. były prezydent Mosze Kacaw został osadzony w więzieniu w związku z wyrokiem m.in. za gwałty.

Proces byłego premiera rozpoczął się przed sądem w Jerozolimie w maju ubiegłego roku po czterech latach od wszczęcia śledztwa. Jego adwokaci od razu zażądali co najmniej kliku miesięcy przerwy na zapoznanie się z aktami zgromadzonymi przez śledczych. Z kolei prokuratura domagała się szybkiego przesłuchania świadków. Na pierwszym posiedzeniu sąd odczytał akt oskarżenia i wymógł na Netanjahu potwierdzenie, że zrozumiał zarzuty, co jest wymogiem izraelskiego prawa.

Trzy wątki korupcyjne w sprawie Netanjahu

Pierwsza sprawa, w której oskarżony jest Netanjahu, to tzw. "Sprawa 4000", która dotyczy przeprowadzania przychylnych dla izraelskiej firmy telekomunikacyjnej Bezeq i wartych ok. 500 mln dolarów zmian w prawie. Miało się tak stać w zamian za pozytywne przedstawianie małżeństwa Netanjahów w należącym do Bezeku portalu informacyjnym Walla - przypomniał dziennik "The Times of Israel". Premier został w tej sprawie oskarżony o korupcję, defraudację i nadużycie zaufania. Nieżyjący Geron, z wykształcenia prawnik, miał zeznawać w tym wątku śledztwa.

ZOBACZ: Izarel. Przed oddaniem stanowiska Netanjahu miał wbrew prawu niszczyć dokumenty



W drugiej "Sprawie 1000", w związku z którą Netanjahu został oskarżony o defraudację i nadużycie zaufania, prokuratura twierdzi, że premier i jego żona Sara nielegalne przyjęli prezenty, w tym luksusowe cygara i szampany, od znajomych biznesmenów o wartości ok. 200 tys. dolarów.

Trzecia "Sprawa 2000" dotyczyć ma umowy między Netanjahu a Nonim Mozesem, właścicielem izraelskiego dziennika "Jediot Achronot" i portalu Ynet. W zamian za korzystne przedstawienie premiera i jego rodziny w tych tytułach Netanjahu miał oferować zmiany w prawie, które spowolniłyby rozwój konkurencyjnej gazety - "Israel Hajom". Netanjahu został w związku z tym oskarżony o defraudację i nadużycie zaufania, natomiast Mozes o oferowanie łapówki.

Netanjahu odrzuca możliwość ugody

Proces Benjamina Netanjahu został wznowiony w poniedziałek.

Podczas rozprawy przesłuchany został były szef portalu informacyjnego Walla, Ilan Jeszua.

W sprawie sąd bierze pod uwagę zeznania 333 świadków prokuratury. Były 71-letni premier, obecnie deputowany w Knesecie, jak na razie, odrzucił możliwość ugody.

WIDEO - Rosyjska szczepionka na koronawirusa. Relacja zaszczepionego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsatnews.pl/"The Jerusalem Post"/"The Times of Israel"