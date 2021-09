Protestujący medycy oczekują rozmów z premierem Morawieckim. Robert Biedroń zapytany o to, czy strajkujący powinni porozmawiać z ministrem zdrowia stwierdził, że "nie, ponieważ minister zdrowia wielokrotnie zapewniał, że rozwiąże problem pracowników medycznych, a do dziś nie jest on rozwiązany". Dodał, że to nie jest tylko problem tego rządu, ale wszystkich po 89 roku.

Białe miasteczko wraca po 14 latach i według europosła z Lewicy "jest symbolem wstydu, hańby i zaniedbania". - Tu nie chodzi tylko o pensje, chodzi o warunki ich pracy a przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, bo ci ludzie ratują nasze zdrowie i życie - stwierdził Robert Biedroń w "Graffiti".

Prowadzący "Graffiti" Grzegorz Kępka zapytał, co należałoby zrobić, bo minister zdrowia Adam Niedzielski twierdzi, że koszt postulatów medycznych, to jest w tym roku 25 mld zł, a w przyszłym 105 mld i nie stać nas na ich spełnienie.

Biedroń odpowiedział, że "my jako Lewica pokazaliśmy, jak to rozwiązać. W Senacie złożyliśmy poprawkę podnoszącą nakłady na zdrowie do 7,2 proc. PKB w ciągu 4 lat, pokazując źródła finansowania".

Dodał, ze jeśli stać nas na "Bizancjum budowania portu lotniczego w Baranowie, który już dziś wstępnie kosztuje 35 mld a docelowo ma kosztować 105 mld i stać nas na przekop mierzei wiślanej, finansowanie religii w szkole, to powinno być stać (rząd - red.) na finansowanie służby zdrowia".

Europoseł przyznał w "Graffiti", że "pieniędzy na zdrowie nigdy nie jest za dużo, ale od czegoś trzeba zacząć". - Jeżeli stać nas na utrzymanie armii katechetów, to powinno być nas stać na utrzymanie garstki pielęgniarek, które jeszcze zostały w Polsce - dodał.

Robert Biedroń odniósł się także do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział. że w czasach Platformy Obywatelskiej wydawaliśmy około 70 mld zł na służbę zdrowia a teraz 120 mld. - Dlatego, że kwestia infrastruktury medycznej jest coraz droższa, to jest naturalne - powiedział.

Robert Biedroń powiedział o finansowaniu służby zdrowia, że "politycy wiedzą, że problem ten jest trudny do rozwiązania". - My jako Lewica uważamy, że powinniśmy budować państwo, które ma dobre usługi publiczne - dodał.

Grzegorz Kępka zauważył, że protest medyków rozpoczął się miesiąc po tym, jak politycy dostali podwyżki. Zapytał Biedronia, czy ta sytuacja nie "tworzy złego wrażenia". - Oczywiście że tworzy. To jest pretekst do kolejnych frustracji nie tylko medyków. To jest problem całej sfery budżetówki, która przez lata była zaniedbywana - stwierdził Biedroń.



Dodał, że "ta bylejakość wychodzi dzisiaj za pomocą tych protestów". - I słusznie. Ja uważam, że potrzebujemy dobrego szpitala i dobrej szkoły - powiedział w "Graffiti".

Według europosła z Lewicy 3500 zł to minimum dla początkującego urzędnika.

Wypłata środków unijnych

Premier Morawiecki powiedział, że w ciągu najbliższych tygodni Krajowy Plan Odbudowy zostanie zatwierdzony. Europoseł zapytany, czy uważa, że tak będzie stwierdził iż "(KPO -red.) zostanie zatwierdzony, jeśli polski rząd zacznie respektować warunki wypłaty, a warunkiem jest przestrzeganie praworządności".

Biedroń przytoczył badanie, według którego 72 proc. polaków opowiada się za tym, żeby nie przekazywać ani jednego euro dla rządów, które nie przestrzegają prawa. Zaznaczył, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości nie przestrzega prawa, dlatego te środki nie zostaną przekazane".

Premier powiedział, że ustawa znosząca Izbę Dyscyplinarną SN została przygotowana 9 miesięcy temu tylko była analizowana przez rząd. Do tych słów odniósł się europoseł, który powiedział, że ma "dość tego krętactwa". - Wiemy, że polski rząd kręcił w odp do KE. Komisja w tę ściemę nie uwierzyła - powiedział Biedroń. Dodał, że "z całym szacunkiem dla pana premiera, ale ten nos jest coraz dłuższy, jak Pinokio".

My jako Lewica już dawno złożyliśmy projekt likwidujący Izbę Dyscyplinarną, wystarczyło pstryknąć. PiS potrafi głosować w nocy, mógłby przegłosować i nie byłoby problemu.

aml/polsatnews.pl