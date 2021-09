"Potrzebny dialog, dialog jeszcze raz dialog" - przekonuje senator PiS Stanisław Karczewski, odnosząc się do sobotniego protestu medyków. Gdy na ulicach Warszawy manifestujący domagali się od rządu zmian w systemie ochrony zdrowia, Karczewski - prywatnie chirurg - opublikował tweeta, w którym udowadniał, że "jedni protestują, inni pracują".

W sobotę media społecznościowe pełne były wpisów o proteście medyków, którzy przeszli ulicami Warszawy, a następnie założyli "białe miasteczko 2.0" przed kancelarią premiera. Jeden z takich wpisów opublikował senator PiS, a w przeszłości marszałek izby wyższej Stanisław Karczewski. Z zawodu jest on chirurgiem.

"Jedni protestują, inni pracują. Potrzebny dialog, dialog i jeszcze raz dialog" - napisał na Twitterze. W jego ocenie, "pomimo gotowości premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwa Zdrowia nie widać chęci protestujących do konstruktywnych rozmów".

Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać, jak w maseczce i lekarskim kitlu prowadzi badanie USG.

Karczewski krytycznie o proteście. Polityk PSL przypomina mu słowa z 2019 r.

Tweeta Karczewskiego skomentowali internauci, w tym politycy. Miłosz Motyka z PSL uznał, że senator jest "żenujący". "Jak zwykle »dla idei« za kilkaset tysięcy złotych? I to pomimo gotowości protestujących do rozmów, wy odwracacie się od nich plecami. Wstyd!" - stwierdził, nawiązując do słów byłego marszałka Senatu z 2019 r.

Stanisław Karczewski, odnosząc się do trwającego wówczas strajku nauczycieli, powiedział: - Już mówiłem, że powinno się pracować dla idei. Ja pracowałem dla idei, pracuję dla idei i będę pracował dla idei.

Kampania wyborcza z 2015 r.: Karczewski i Szydło spotkali się z pielęgniarkami

Inni użytkownicy Twittera przypominają też spotkanie Karczewskiego i Beaty Szydło z pielęgniarkami, do którego doszło we wrześniu 2015 r., czyli miesiąca przed wygranymi przez PiS wyborami parlamentarnymi.

"Pielęgniarki na spotkaniu z Beatą Szydło (kandydowała wtedy na premiera - red.) podkreślają, że domagają się rozwiązań systemowych" - pisano na oficjalnym koncie PiS-u na Twitterze.

Protestują, bo przez 6 lat nie potrafił pan rozwiązać ich problemów, choć w 2015 towarzyszył pan pani @BeataSzydlo, która opowiadała protestującym pielęgniarkom, że ma teczkę pełną gotowych ustaw. https://t.co/o4Jv0zM1tn — Monika Kam (@Monika_k71) September 11, 2021

