Dwie premierowe produkcje, a także znane i lubiane formaty. Emocjonujące niespodzianki, elektryzujące zaskoczenia, uwielbiane kontynuacje, a przede wszystkim mnóstwo gwiazd i nowych bohaterów. W nowoczesnej oprawie. To oferta Telewizja Polsat na jesień 2021 roku. Specjalny program prezentujący nową ramówkę w niedzielę 29 sierpnia.

Zajrzymy do kulis najnowszych produkcji i zdradzimy najpilniej strzeżone sekrety. Przedstawimy rozmowy z aktorami, prowadzącymi, jurorami i uczestnikami oraz dowiemy się, na co szczególnie warto zwrócić uwagę w tej ramówce oraz dlaczego warto wybrać Polsat.

Jakie nowości w Polsacie?

Czekają nas pełne emocji jesienne miesiące! "Wieczór z Gwiazdami. Jesień 2021" w niedzielę o godz. 19:20 w Telewizji Polsat.

W jesiennej ramówce nie zabraknie formatów znanych i lubianych - wróciły "Ninja Warrior Polska", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Love Island. Wyspa miłości" i "Nasz nowy dom". Zupełnie nowe oblicze zyskało "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - nowy dzień emisji, nowy juror i nowa prowadząca Izabela Janachowska, która dołączyła do Pauliny Sykut i Krzysztofa Ibisza.

Kabaret Moralnego Niepokoju oraz Kabaret Młodych Panów połączyły siły w nowej odsłonie programu "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni". Zajrzymy też do "Przyjaciółek", żeby razem z nimi śmiać się i płakać a z "Komisarz Mamą" rozwiążemy kolejne kryminalne zagadki. A wszystko to w elektryzującej, nowoczesnej oprawie graficznej, idealnie dopasowanej do charakteru stacji i prezentowanych produkcji.

Nowy serial "Kuchnia" w Polsacie

Nowy serial "Kuchnia", to produkcja twórców hitu wiosennej ramówki Polsatu - "Kowalscy kontra Kowalscy". Tym razem w rolach głównych wystąpią: Tomasz Karolak, Maria Dębska, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Eryk Lubos oraz Patryk Cebulski.

Serial opowiada o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renomowanej restauracji "Claude Monet". Głównym bohaterem serialu jest mistrz wpadek - początkujący kucharz Maks (Patryk Cebulski). Nowa praca, a przede wszystkim utytułowany, ale i wybuchowy szef (Tomasz Karolak) stawia przed nim wyzwania, którym nie do końca potrafi sprostać. Wiktoria (Maria Dębska) w roli temperamentnej pani manager, zarządza restauracją, ale też interweniuje w sprawach dotyczących personelu. Sama wplącze się w romans z jednym z pracowników, który... mocno namiesza w jej życiu i restauracji. Tymczasem szefowa kuchni konkurencyjnej restauracji (Marta Żmuda-Trzebiatowska), nie raz wprowadzi zamęt w "Claude Monet".

Emisja: od 4 września (sobota), godz. 20:05 - dwa odcinki

"Family Food Fight. Pojedynek na smaki". Nowy program Telewizji Polsat

W szranki o tytuł najlepiej gotującej rodziny w Polsce oraz 100 tysięcy złotych staną drużyny z całego kraju. Ich zmagania ocenią jurorzy Ewa Wachowicz, Piotr Gąsowski oraz Adam Borowicz. To będzie program kulinarny, jakiego w Polsce jeszcze nie było.



Drużyny składające się z trzech członków rodziny podejmą się trudnych kulinarnych wyzwań. Będą musieli wyjść ze swojej strefy komfortu i gotować pod presją czasu. W każdym odcinku uczestnicy otrzymają dwa zadania. W pierwszym rywalizować będą o specjalnie przywileje, w drugim stawką będzie dalszy udział w programie. Aby wygrać "Family Food Fight" potrzeba techniki, współpracy, stalowych nerwów, ale przede wszystkim serca, które wkłada się w przygotowanie posiłków.

"Family Food Fight. Pojedynek na smaki" to chwile szczęścia, rodzinne sprzeczki, przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie i przede wszystkim wielka celebracja wspólnego gotowania i spożywania posiłków. W programie nie zabraknie gości specjalnych - wśród nich szef kuchni Aleksander Baron, cukiernik Tomasz Deker czy zwycięzca pierwszej polskiej edycji "Top Chef", restaurator Martin Gimenez Castro.

Więcej o nowościach Polsat w niedzielę o godz. 19:20 w Telewizji Polsat.

