Plac przed Świątynią Opatrzności Bożej jest już niemal w pełni wypełniony wiernymi. Zgodnie z założeniami organizatorów beatyfikacji wydano ok. 7 tys. kart wejściowych.

ZOBACZ: Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Papież: wyrażam radość

3,5 tys. osób ma uczestniczyć w liturgii w górnej i dolnej części Świątyni Opłatności Bożej, a kolejne 3,5 tys. w sektorach przed budynkiem.

Pierwsze osoby z poza stolicy przybyły na uroczystości beatyfikacyjne po godz. 7.00. Niektórzy nie mają kart wstępu, ale planują uczestniczyć w liturgii poza placem na pobliskich ulicach.

"Człowiek z wielką klasą"

- Pamiętam rok 1956 i obecność kard. Wyszyński w mojej rodzinnej parafii Świętej Rodziny w Zakopanem. Byłam wtedy małym dzieckiem, ale do dziś wspominam to wydarzenie. Były tłumy ludzi, owacje, wielka radość a on pośród nas - jak prawdziwy pasterz. Nie wiedziałam wówczas, że dopiero wrócił z uwięzienia - wspomina Janina Gąsienica z Zakopanego, która całą noc jechała na beatyfikację. - Prymas był z nami związany przez Bachledówkę, do której przyjeżdżał na odpoczynek - dodała.

- To był człowiek z wielką klasą, wielką kulturą, który budził zaufanie - wspomina Elżbieta, która również przybyła z Zakopanego. Jak podkreśla - "cały czas modliłam się, by w końcu doszło do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego".

Wyznała, że ogromne wrażanie zrobiły na niej "Zapiski Więzienne" prymasa. - Kiedy przeczytałam je, wtedy zrozumiałam, dlaczego twarz kard. Wyszyńskiego była tak często poważna, głęboko zamyślona, wydawało się, że bił z niej smutek. On był tak bardzo zatroskany o rodziny - zaznaczyła.

Wiele młodych osób

Wśród wiernych na beatyfikacji jest także sporo młodych osób. - Niedawno odkryłem osobę kard. Wyszyńskiego. Duże wrażenie zrobiła na mnie jego pokora. Świadectwo jego życia pokazuje mi kierunek mojego życia, co w nim jest ważne - wyznał Dominik Mol z Wrocławia, który przyjechał na beatyfikację z przyjaciółką.

Na placu widać także mnóstwo osób konsekrowanych, które wyróżniają się swoimi habitami.

- Przyjechałam dziękować Bogu za pasterza, ojca, człowieka, który pokazał mi kierunek życia dachowego. Jeszcze w liceum przeczytał książkę "Wszystko postawiłem na Maryję", która była zbiorem jego kazań. To był ten impuls do dalszej drogi, pogłębiania wiary - wyznała s. Klara Maria Machulska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej.

Będzie koncelebrowało 600 księży

Eucharystię będzie koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów z Polski w tym m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak oraz gospodarz miejsca metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Będzie także 45 biskupów z zagranicy.

W liturgii beatyfikacyjnej wezmą także udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz członkowie rządu na czele z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim oraz wicepremierem, Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotrem Glińskim. Będą także goście z zagranicy oraz przedstawiciele służb dyplomatycznych i wojska.

Ceremonia beatyfikacji

W czasie liturgii papieski delegat kard. Semeraro wygłosi w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Jej polskie tłumaczenie odczyta wiernym bp Michał Janocha.

ZOBACZ: Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej odbędzie się 12 września

Następnie zostaną odsłonięte portrety beatyfikacyjne nowych błogosławionych, które powstały na podstawie ich fotografii. Do ołtarza zostaną także przyniesione procesyjnie relikwie kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej.

W tym czasie wierni zaśpiewają hymny beatyfikacyjne, skomponowane specjalnie na tę okazję: "Soli Deo – Jedynemu Bogu" autorstwa ks. prałata Wiesława Kądzieli do słów bp. Józefa Zawitkowskiego oraz "Błogosławiona Matko Niewidomych" do tekstu s. Damiany Laske FSK z muzyką Piotra Pałki.

Insygnia Prymasa Tysiąclecia

W czasie liturgii zostaną wykorzystane paramenty i insygnia Prymasa Tysiąclecia – pozłacany pastorał oraz kielich mszalny używany tylko podczas wielkich uroczystości.

Pozłacany pastorał - symbol kija pasterskiego, wyrażającego pieczę biskupa nad powierzonym sobie ludem Bożym, na co dzień eksponowany jest w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Okazały, dużych rozmiarów srebrny kielich przez niektórych nazwany został Kielichem Pomnikiem. "Ażurowa forma podstawy nawiązuje swoim kształtem do wypalonych gotyckich łuków katedry warszawskiej. Temat męczeństwa powstańców został potraktowany symbolicznie poprzez osadzenie czerwonych brył szkła pomiędzy srebrnymi łukami podstawy. Na spodzie kielicha jest wykuta dedykacja: KU UCZCZENIU POLEGŁYCH OBROŃCÓW STOLICY W KATEDRZE ŚW. JANA 1–VIII–1944. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI" - czytamy w komunikacie.

Udział 7 tys. osób

W uroczystościach beatyfikacyjnych w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie weźmie udział ok. 7 tys. osób, z tego 3,5 tys. będzie uczestniczyć w liturgii w górnej i dolnej części świątyni, zaś kolejne 3,5 tys. w sektorach przed budynkiem.

Wśród nich będzie 44 delegacji z wszystkich polskich diecezji oraz środowisk i instytucji związanych z kard. Wyszyńskim i matką Czacką. Na liturgię do świątyni wejdzie po trzech kapłanów i cztery osoby świeckie z każdej diecezji. Pozostałe 50 reprezentantów z poszczególnych diecezji będzie uczestniczyło w uroczystościach na zewnątrz" - powiedział bp Markowski.

Każdy z uczestników będzie musi mieć ze sobą kartę wstępu.

Gdzie obejrzeć beatyfikację?

Beatyfikację będzie można obejrzeć za pośrednictwem szesnastu telemostów zlokalizowanych w kościołach w całej Polsce.

W Warszawie telebimy są zainstalowane w trzech miejscach: w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na warszawskiej Starówce, kościele Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu i na Grochowie w kościele Najczystszego Serca Maryi.

Msza św. będzie transmitowana na kanale YouTube archidiecezji warszawskiej.

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej

W czasie uroczystości beatyfikacyjnych w ołtarzu głównym będzie ikona Matki Bożej Częstochowskiej. Wizerunek ten peregrynował po kraju w czasie w Wielkiej Nowenny. Jest on wierną kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry - w skali 1:1, którą na prośbę Prymasa Tysiąclecia wykonał w 1957 roku artysta malarz Leonard Torwirt. W tym samym roku 14 maja poświęcił ją papież Pius XII.

Przed śmiercią prymasa kopia obrazu nawiedziła 19 maja 1981 r. Dom Arcybiskupów Warszawskich, aby umierający kard. Wyszyński mógł się przy niej pomodlić.

Ikona była także 31 maja 1981 r. w czasie uroczystości pogrzebowych prymasa Polski na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie. Umieszczono ją u stóp krzyża z I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

rsr/msl/PAP