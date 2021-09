Trójmiasto zwalnia. Urzędnicy robią wszystko, by kierowcy zwolnili i zapewniają, że to dopiero początek. Coraz więcej ulic ma ograniczenie do 30 km/h. W Gdańsku na odcinkach o łącznej długości 600 km. - Akcja dopiero się rozkręca - poinformowali Polsat News gdańscy urzędnicy.

Urzędnicy zapewniają Polsat News, że "to dopiero początek", a akcja zwalniania w Trójmieście dopiero się rozkręca.

Według statystyk w samym Sopocie, 158 na 161 ulic ma ograniczenie do 30 km/h. W Gdańsku ograniczenie to jest na 616 kilometrach dróg z 945 dostępnych. Z kolei w Gdyni 95 ulic jest dostosowanych do tej prędkości.

Kierowcy są podzieleni

Trójmiejscy urzędnicy mówią, że te ograniczenia są wprowadzane "aby zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów". Co na ten temat sądzą kierowcy?



Ci są podzieleni. - To chyba działa. Dzięki temu nikt nie szaleje w wąskich uliczkach - powiedział Polsat News jeden z nich.

Z kolei inny kierowca uważa, że "to jest głupota 30/h to hulajnogami szybciej jeżdżą, każdy ma swój rozum".

To nie są jedyne zmiany na trójmiejskich drogach. Nowością są napisy "odłóż telefon i żyj" przed przejściami dla pieszych. Mają one zachęcić do rozglądania się przed wyjściem ja jezdnię.

Podobne zmiany w ruchu drogowym wprowadziły władze Paryża. Od końca sierpnia na większości ulic Paryża obowiązuje limit prędkości 30 km/h. Jednymi z nielicznych wyjątków jest śródmiejska obwodnica Le Peripherique, na której samochody poruszają się z ograniczeniem prędkości do 70 km/h. A na przykład na Polach Elizejskich obowiązuje limit 50 km/h.

