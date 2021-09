W sobotę, 11 września, mieszkańcy Warszawy muszą się liczyć z utrudnieniami w centrum miasta; od południa mają protestować pracownicy ochrony zdrowia. - Środowiska medyczne parę lat temu w swoim proteście domagały się, aby poziom wydatków na służbę zdrowia wynosił 6,8 procent. My proponujemy 7 procent - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Podczas najbliższego weekendu 11-12 września Trakt Królewski nie będzie deptakiem, a ruch odbywać się będzie, tak jak w dni powszednie. Autobusy, które jeżdżą Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem wrócą na trasy podstawowe. Zmieni się to jedynie na czas przemarszu medyków.

Protest rozpocznie się na placu Krasińskich, gdzie uczestnicy manifestacji będą się zbierać od godziny 11.30. Początek demonstracji przewidywany jest o godz. 12. Protestujący przejdą następnie przed budynek Ministerstwa Zdrowia, Pałac Prezydencki i gmach Sejmu. Protest ma zakończyć się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów około godziny 16.

Podczas przemarszu ulice będą wyłączane z ruchu. Na trasy objazdowe zostaną też skierowane pojazdy komunikacji miejskiej. Dotyczy to autobusów linii: 100, 116, 178, 180, 503 i 518. Dodatkowo mogą się też zmienić trasy linii tramwajowych 7, 9, 22, 24, 25 oraz autobusowych: 106, 107, 108, 109, 111, 117, 118, 127, 128, 158, 159, 166, 171, 175, 195, 222, 507 i 521.

Zaproszenie do rozmów

"Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił protestujących medyków do rozmów w oparciu o konkretne szacunki dotyczące złożonych postulatów" - poinformowało w sobotę na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Wraz z zaproszeniem do kontynuacji rozmów przedstawiam oszacowanie postulatów komitetu protestacyjnego - dodatkowe 100 mld zł w 2022 r oraz ponad 25 mld zł jeszcze w tym roku. Oznaczałoby to konieczność podwojenia nakładów i przekroczenie 10% PKB https://t.co/yGpUpDJBFQ — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) September 11, 2021

"Wraz z zaproszeniem do kontynuacji rozmów przedstawiam oszacowanie postulatów komitetu protestacyjnego - dodatkowe 100 mld zł w 2022 r oraz ponad 25 mld zł jeszcze w tym roku. Oznaczałoby to konieczność podwojenia nakładów i przekroczenie 10% PKB" - skomentował Adam Niedzielski.

"Prowadzimy dialog"

Z kolei premier Mateusz Morawiecki w rozmowie opublikowanej w sobotnim wydaniu "Faktu" pytany, czy rząd ma pomysł na rozwiązanie sytuacji protestujących ratowników medycznych, odparł: "Tak, jesteśmy cały czas w dialogu".

Podkreślił, że minister zdrowia Adam Niedzielski mówił mu o rezultatach jego ostatnich rozmów, które - jak zaznaczył szef rządu - nie są łatwe. - Środowiska medyczne parę lat temu w swoim proteście domagały się, aby poziom wydatków na służbę zdrowia wynosił 6,8 procent. My proponujemy 7 procent - zaznaczył.

Rosnąca inflacja

W rozmowie dziennikarze poruszyli również temat bardzo szybko rosnącej w Polsce inflacji, która według danych GUS wyniosła w lipcu już 5 procent. Premier powiedział, że to go martwi. - To jest rzecz naprawdę niefortunna w naszym rozwoju gospodarczym. Liczę na to, że zgodnie z analizami Banku Centralnego zacznie ona niedługo opadać - oświadczył szef rządu.

Zapytali premiera, czy często robi zakupy, aby móc zaobserwować szybko rosnące ceny i czy wie, ile kosztuje bochenek chleba.- Staram się od czasu do czasu robić zakupy, żeby właśnie w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je do cen w skupie - odpowiedział premier.

- Pani mnie pyta o ceny w sklepach, a po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku. Nawet mleko także rośnie. W związku z tym jest to miecz obusieczny. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników oznaczałoby to niezwykle trudny czas, a w ten sposób przynajmniej po stronie rolnictwa (...) mamy sytuację inną. Tak chcemy też pomóc emerytom, zwiększając ich dochody netto - dodał Mateusz Morawiecki.

"Premier klasy średniej"

W odniesieniu na kwestii Polskiego Ładu premier zapewnił, że będzie on korzystny dla całego społeczeństwa. - Chcę być dzisiaj premierem klasy średniej: tych, którzy w pocie czoła łączą koniec z końcem, zarabiają średnią, dwie czy więcej średnich krajowych - zadeklarował szef rządu.

Na pytanie kiedy Polska otrzyma środki z unijnego funduszu odbudowy odpowiedział, że zakładał, iż pieniądze pojawią się "w końcówce IV kwartału lub na oczątku przyszłego roku". Podkreślił, że rząd "ruszył" z programem Polski Ład.

Na uwagę, że unijni komisarze sugerowali ostatnio, że środki dla Polski mogą zostać zablokowane, Morawiecki stwierdził, że "jest przyzwyczajony do krytycznych komentarzy" i że "to jest cecha charakterystyczna suwerennej polityki". - Polska ma swoje własne interesy. My nie będziemy się kierować interesami i wyobrażeniami innych o tym, jak sytuacja w Polsce powinna wyglądać - oświadczył.

Sytuacja seniorów

Premier mówił też o sytuacji seniorów.

- Seniorzy są tą grupą społeczną, wobec której nasze zobowiązania są największe. Bo to nasi rodzice, dziadkowie, którzy odbudowywali kraj po strasznej wojnie. Potem, w czasach PRL, tworzyli najlepszą możliwą gospodarkę, jaką się wtedy dało stworzyć w bardzo trudnych warunkach. Dzisiaj chcemy w tych lepszych czasach podzielić się tym z nimi, co udało nam się wypracować, goniąc na przykład mafię vatowską i przeganiając precz przestępców podatkowych. To stąd 13. i 14. emerytura - powiedział.

- Bo zgadzam się, że dla emerytów potrzebne jest największe wsparcie, dlatego je wypracowaliśmy. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy proces legislacyjny, dotyczący emerytury bez podatku do 2,5 tys. zł. - podkreślił Morawiecki.

