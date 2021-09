W piątek i sobotę na zachodzie, a w niedzielę na obszarze całego kraju stopniowo zacznie się chmurzyć, może też spaść przelotny deszcz. Będzie ciepło, choć w niedzielę temperatura zacznie nieznacznie spadać - prognozuje IMGW. Przyszły tydzień w większości kraju to spadek temperatury do ok. 22 stopni Celsjusza. Później będzie już tylko bardziej jesiennie.

W piątek będzie ciepło i w przeważającej części kraju bezchmurnie. Po południu na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego pojawią się chmury i mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na krańcach zachodnich wieczorem możliwe nawet burze, podczas których wiatr w porywach osiągnie prędkość nawet do około 60 - 70 km/h. Ciśnienie będzie spadać.

Najcieplej będzie na zachodzie kraju, tam 25-27 st., a miejscami nawet 28 stopni Celsjusza. Najchłodniej na wschodzie od 23 st. do maksymalnie 26 st. C. Rześko będzie też w rejonach podgórskich - około 22 stopni, wysoko w Beskidach od 15 do 18 st. C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 9 do 11 st., a na szczytach Tatr tylko 11 stopni C.

Sobota będzie ciepła, popada na zachodzie kraju, na wschodzie początkowo bezchmurnie, po południu może przelotnie padać. Mogą też wystąpić burze z porywami wiatru od 60 do 75 km/h. Ciśnienie nadal będzie spadać. Jak prognozuje IMGW, w sobotę ma nie padać na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Nadal będzie ciepło. Temperatura wyniesie od 23-24 stopni do 27 st., a w centrum nawet do 28 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich tylko 22 st. C.

Od niedzieli ochłodzenie

W niedzielę spodziewane jest ochłodzenie. Termometry maksymalnie pokażą od około 23 st. C na zachodzie do 25 stopni Celsjusza na wschodzie kraju. Najchłodniej będzie nad morzem, tam 17-18 stopni i w rejonach podgórskich 22 stopnie. W całym kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a lokalnie burze, nawet z gradem. Podczas burz spadnie nawet do 20 litrów wody na mkw., a porywy wiatru osiągną do 70 km/h.

Jednak portal TwojaPogoda.pl ostrzega, że słoneczna, sucha i bardzo ciepła aura dobiega końca. Wyż odsuwa się, a jego miejsce niebawem zajmie mokry, wietrzny i chłodny niż nadciągający z zachodu. Pierwsze oznaki zmian w pogodzie spodziewane są w zachodnich województwach już w piątek po południu i wieczorem.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem, które mogą wystąpić w piątek i najbliższej nocy w województwie lubuskim i w województwie zachodniopomorskim.

Prognozowane są lokalnie burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do nawet 30 mm oraz są możliwe porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może padać grad - przekazał IMGW.

Zgodnie z ostrzeżeniem, zjawiska mogą występować od godz. 17 w piątek do godz. 1 w sobotę (11 września br.). Prawdopodobieństwo ich pojawiania się określono na 80 proc.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Według 16-dniowej prognozy na portalu TwojaPogoda.pl, po niedzieli temperatura będzie oscylować ok. 20-23 stopni Celsjusza. Cieplej będzie tylko na południu i w południowo-zachodniej części kraju. Z kolei za tydzień temperatura spadnie już poniżej 20 stopni w niemal całym kraju. Prognozowane są zachmurzenia i opady.

