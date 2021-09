Kalifornijscy policjanci zobowiązani są do zbierania informacji o kontach w mediach społecznościowych każdej osoby, którą zatrzymują. Dotyczy to także tych, którym nie postawiono zarzutów ani nie zostali aresztowani. Organizacje publiczne mówią o naruszeniu wolności i możliwościach nadużyć.

Departament Policji Los Angeles (LAPD) wydał instrukcje dla policjantów, by przy każdym zatrzymaniu obywatela notowali nie tylko jego nazwisko czy adres, lecz także namiary na konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. Dalsze notatki służbowe wskazują, że szef policji Michel Moore wskazywał te dane jako kluczowe i zapowiadał kontrole, czy karty są prawidłowo wypełniane.

Realne niebezpieczeństwo

Kalifornijscy policjanci wypełniają specjalne karty przesłuchań za każdym razem, kiedy zatrzymują cywila. Oprócz rubryk opisujących imię, nazwisko i płeć, znajdują się tam także miejsca na nazwy kont w mediach społecznościowych oraz pseudonim w gangu.

Do dokumentów dotarła organizacja pozarządowa Brennan Center for Justice. Wskazuje ona, że gromadzenie tych danych na taką skalę doprowadzi do inwigilacji obywateli bez uzasadnienia. – Z dostępem policji do informacji informacyjnych w social mediach wiąże się realne niebezpieczeństwo – mówi wicedyrektorka organizacji Rachel Levinson-Waldman. Policja tłumaczy, że to informacje, które mogą mieć kluczowe znaczenie w śledztwach.

Podkreśla ona, że informacje te są najprawdopodobniej przechowywane w bazie danych, której można używać do szeregu zastosowań. Brennan Center sprawdziła polityki 40 agencji policyjnych z całych USA i nie znalazła żadnej innej organizacji, która zbierałaby informacje o kontach internetowych na kartach przesłuchań (co nie oznacza, że policja nie gromadzi tych danych).

Skazani za lajki

Wątpliwości są powiązane z informacjami o technikach internetowego nadzoru używanych przez LAPD, które były używane m.in. przy monitoringu grup aktywistów, takich jak w wypadku ruchu Black lives matter.

Rachel Levinson-Waldman zwraca uwagę, że dodatkowe dane gromadzone są przez organizację policyjną znaną z innych nadużyć. Należy do nich używanie "lajków" na Facebooku do stawiania wątpliwych zarzutów dotyczących udziału w gangach czy znacząco częstsze zatrzymywanie kolorowych kierowców do "rutynowych" kontroli drogowych.

Hamid Khan z organizacji Stop LAPD Spying ("Zatrzymać szpiegostwo policyjne w Kalifornii") przypomina, że mundurowi współpracują z agencjami federalnymi przy "wymianie danych".

