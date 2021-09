Obaj dziennikarze zatrzymani podczas protestów kobiet w środę - Taki Darjabi i Nematullah Nakdi - kilka godzin po wyjściu z aresztu opublikowali na koncie "Etilaatroz" na Twitterze swoje zdjęcia - na ich ciałach widać ślady ciężkiego pobicia na plecach, rękach i nogach. Z relacji wynika, że obaj byli bici do nieprzytomności.

Według Al-Dżaziry trzej pozostali dziennikarze mieli zostać zatrzymani na komisariacie, gdy chcieli dowiedzieć się, gdzie przebywają ich koledzy. - Kadhim Karimi ledwo skończył mówić, kiedy jeden z talibów uderzył go i powiedział, by stąd spadał - relacjonował jeden z dziennikarzy Aber Szajgan. Gdy tylko talibowie usłyszeli, że interweniujący mężczyźni pracują dla mediów, zaczęli traktować ich z pogardą.

"Słyszeliśmy ich wrzaski zza ściany"

Szajgan twierdzi, że wraz z kolegami z pracy na kilka godzin zostali zamknięci w celi z 15 innymi dziennikarzami, w tym reporterami agencji Reutera oraz tureckiej agencji prasowej Anatolia. Za ścianą celi, miało być słychać krzyki bitej dwójki kolegów.

"Trzech dziennikarzy Etilaatroz, którzy udali się do Kabulu, by osłaniać protesty w rejonie Karte 4, zostali zatrzymani przez terrorystów talibskich i przetransportowani do trzeciej dzielnicy bezpieczeństwa i torturowani" - napisał rzecznik Narodowego Frontu Oporu.

سه تن از روزنامه‌نگاران @Etilaatroz که به منظور پوشش خبری اعتراض‌ها در منطقه کارته ۴ کابل رفته بودند، توسط تروریست‌های طالب بازداشت و به حوزه سوم امنیتی منتقل و شکنجه شده‌اند. شدید، متفاوت و بی سابقه. طی ۴ ساعت، ۴ بار بی‌هوش شده‌اند و به هوش آمده اند. بسیار طولانی و بی‌رحمانه. pic.twitter.com/eIwCTWGca4 — جبهه مقاومت ملی افغانستان (@NRFAfghanistan) September 8, 2021

- Słyszeliśmy ich krzyki, wrzaski zza ściany - opisywał jeden z aresztowanych.

W połowie sierpnia główny rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid zapewniał, że "media prywatne mogą kontynuować swoją działalność nieskrępowanie i niezależnie". "Bezstronność mediów jest bardzo ważna. Mogą krytykować naszą pracę, byśmy mogli lepiej działać" - mówił.

Jednak mimo zapewnień Talibanu afgańskie media społecznościowe są pełne nagrań, zdjęć i doniesień nadużyć talibów wobec dziennikarzy - zauważa katarska telewizja.

"Nie chcą, byśmy działali swobodnie"

Doniesienia wywołały reakcję m.in. organizacji broniącej praw człowieka Amnesty International (AI). - Dziennikarze muszą mieć swobodę wykonywania swojej pracy bez poczucia strachu i przemocy. Społeczność międzynarodowa musi dołożyć wszelkich starań, by wymóc na talibach przestrzeganie tych podstawowych praw - oświadczyli.

- Nie chcą, byśmy działali swobodnie. Chcą jedynie, by media powtarzały ich propagandę światu - powiedział Szajgan.

aml/PAP