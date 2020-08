Wspiera uzależnionych i pomaga im wyjść z nałogu. Na co dzień, w centrum Wrocławia, sprzedaje książki, które rozkłada na chodniku. Historią pana Mariana zainteresowała się jedna z mieszkanek miasta. By pomóc mu zarobić na życie, zorganizowała w internecie zbiórkę książek. Akcja przeszła jej oczekiwania. Rozpoczęto nawet starania o lokum dla antykwariusza.

Mieszkańcy Wrocławia mogą spotkać pana Mariana na ulicy Oławskiej, niedaleko Galerii Dominikańskiej. To tam od 7 lat sprzedaje książki. Wiele pozycji schludnie układa na ziemi, dając przechodniom możliwość szerokiego wyboru tytułów.

Marzy o tym, by lektury ponownie sprzedawać we własnej księgarni. Mężczyzna w przeszłości miał taki lokal przy ulicy Świdnickiej. Jego życie to nie tylko książki. Pan Marian wspiera bowiem uzależnionych, motywuje ich do wyjścia z nałogu oraz wprowadzenia zmian.

"Mała zbiórka"



Losami antykwariusza zainteresowała się jedna z wrocławianek - Anna Berczyńska. Na Facebooku zamieściła post o "małej zbiórce" książek, które trafiłyby do ulicznego sprzedawcy.



"Pan Marian posiada tytuły niespotykane gdzie indziej, książki to jego życie, pasja i sposób zarobienia na chleb. Sama osobiście zgłosiłam się do przyjaciela naszego Wrocławskiego Bukinisty, ponieważ mam wiele książek, które z chęcią oddam w ręce osoby, która w ten sposób zarabia na życie. Ale pomyślałam, że pewnie jest wiele osób takich jak ja, którzy maja książki poupychane w kartonach, bo już fizycznie w domu nie ma na nie miejsca - i chciałaby zrobić taki mały gest, a dla kogoś olbrzymi krok" - czytamy.

Wrocławianie chcą pomagać



Zbiórka cieszy się dużym zainteresowaniem. Organizatorka otrzymuje wiele wiadomości od chcących włączyć się w akcję. Nagłośnieniem tematu zajęły się również lokalne media.

Własne lokum

Wrocławianie chcą, by pan Marian miał własne lokum, w którym, w bardziej komfortowych warunkach, mógłby sprzedawać książki. Starania o to u władz miasta rozpoczął portal "Wrocław i jesteś na bieżąco". Jak poinformowano na ich profilu w mediach społecznościowych, "Wrocław pracuje nad rozwiązaniem z lokum dla pana Mariana".

Aby przekazać książki ulicznemu antykwariuszowi należy, za pośrednictwem Facebooka, skontaktować się z Anną Berczyńską.

