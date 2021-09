Do tragicznego wypadku doszło w ostatni piątek. Porsche wypadło z drogi i otarło się o kilka grubych drzew rosnących na tej trasie w alei. Auto zapaliło się w rowie.

Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn. Jak informuje "Fakt” byli to przedsiębiorcy - kierowcą był 38-letni Jacek S., pasażerem 23-letni Michał M. Niestety obaj zginęli na miejscu.

Wąska i kręta droga

Według wspomnianej gazety mężczyźni działali w branży turystycznej. Jacek S. prowadził w Giżycku wodny park rozrywki, a Michał M. miał firmę zajmującą się czarterowaniem jachtów i wypożyczaniem sprzętu wodnego.

OSP Mikołajki/Mateusz Klimek

Po wypadku droga została zablokowana na kilka godzin.

OSP Mikołajki/Mateusz Klimek

Trasa z Mikołajek do Giżycka jest wąska i kręta, wzdłuż drogi rosną okazałe lipy. W wielu miejscach obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godz., a miejscami, we wsiach - do 40 km na godz.

OSP Mikołajki/Mateusz Klimek

