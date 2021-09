Wszystkie sklepy Lidl czynne są od poniedziałku do soboty, a także w niedziele handlowe.

Sklepy Lidl Polska, które od 5 września zostaną otwarte w niedziele niehandlowe, otrzymały status placówek pocztowych. Oznacza to, że oprócz standardowych zakupów, klienci będą mogli w wybranych placówkach odebrać także przesyłki.

- Jako jedna z ostatnich sieci postanowiliśmy otworzyć część naszych sklepów w niedziele, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Równość i transparentność uwarunkowań prawnych jest dla nas bardzo ważna. Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. Ta zmiana poprzedzona była długotrwałymi wnikliwymi analizami wielu uwarunkowań, takich jak działania konkurentów oraz prośby i oczekiwania konsumentów - skomentowała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Lidl nie ujawnił jeszcze, ile sklepów będzie otwartych we wszystkie niedziele.

31 sierpnia na stronie lidl.pl w zakładce "sklepy" ma pojawić się taka informacja.

Większość sieci otwiera sklepy w niedziele

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie w 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Z podanych wyłączeń korzystają sklepy: Żabka (od początku obowiązywania zakazu), Lewiatan, niektóre placówki Kaufland, należące do Grupy Muszkieterów Bricomarché i Intermarché, ABC, Delikatesy Centrum, Stokrotka Express, Dino Polska czy wybrane sklepy z elektroniką Euro RTV AGD.

Od połowy lipca - na zasadzie placówek pocztowych - czynna jest również część sklepów Biedronka.



Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od tysiąca do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

PiS chce zaostrzenia ustawy

Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał przepisy wprowadzające zakaz handlu w niedziele orzekł, że są one zgodne z konstytucją. Wniosek w tej sprawie w TK złożyła w 2018 r. Konfederacja Lewiatan.

PiS chce zaostrzyć ustawę o zakazie handlu. Projekt nowelizacji trafił do Sejmu w połowie lipca. Zaostrzeniu przepisów sprzeciwia się nie tylko opozycja, ale i koalicjant PiS - Porozumienie.



Jak wyjaśniał poseł PiS Janusz Śniadek, celem zmian jest "uszczelnienie zakazu". Jego zdaniem działalność pocztowa niektórych podmiotów jest "fikcyjna".





Dlatego w projekcie zapisano, że sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa, pod warunkiem że ten rodzaj działalności będzie dla niego przeważający (powyżej 50 proc. przychodów).

Nie wiadomo, kiedy posłowie zajmą się projektem nowelizacji. Pewne jest natomiast, że zmian nie poprze Koalicja Obywatelska - jej zdaniem zakaz doprowadził do upadku tysięcy małych biznesów. Przedstawiciele KO zapowiadają, że po dojściu do władzy zmienią przepisy. "PiS nie jest wieczny, a o prawa pracownicze trzeba dbać w prawie pracy" - napisała na Twitterze posłanka KO Maria Janyska. Przeciwne zaostrzeniu przepisów jest także Porozumienie.

Niedziele handlowe 2021 - lista

W tym roku sklepy będą jeszcze otwarte w trzy niedziele - w ostatnią niedzielę sierpnia i w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie:

31 stycznia 2021 r.

28 marca 2021 r.

25 kwietnia 2021 r.

27 czerwca 2021 r.

29 sierpnia 2021 r.

12 grudnia 2021 r.

19 grudnia 2021 r.

