Oglądaj koncert Beaty Kozidrak. Earth Festival w niedzielę w Polsacie

Earth Festival w Uniejowie to dwudniowa impreza wypełniona aktywnościami dla dzieci i dorosłych w dedykowanym eko-miasteczku. Znajdą się tam strefy, w których będzie można skorzystać z atrakcji przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Jedną z nich jest możliwość jazdy testowej samochodem wodorowym. Na sobotni festiwalowy wieczór zaplanowano także kino plenerowe, podczas którego emitowane będą film dokumentalny National Geographic "Wroga Planeta" oraz film akcji "Wyzwanie". Start o godz. 20:00.

Beata Kozidrak na "Earth Festival"

Z kolei drugiego dnia festiwalu odbędzie się wyjątkowy koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski". Na scenie wystąpią: Beata Kozidrak i Bajm, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Roksana Węgiel, Paweł Domagała, Kwiat Jabłoni, Michał Szpak, Wilki, Enej, Golden Life, Sound’n’Grace i Katarzyna Mosek.

Myślą przewodnią tej edycji wydarzenia Earth Festival jest hasło #ZaczynamOdSiebie. Segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii, zwracanie uwagi na skład produktów spożywczych - to tylko przykłady prostych działań, które mogą realnie przeciwdziałać postępującym zmianom klimatycznym. Celem wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie, jak wielkie znaczenie dla środowiska mogą mieć nawet najmniejsze zmiany codziennych nawyków.

Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" na żywo w niedzielę 22 sierpnia od godz. 20 w telewizji Polsat.

Partnerami wydarzenia są: Stowarzyszenie Program Czysta Polska, Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów, a także Fundacja Polsat, Polkomtel (operator sieci Plus), Polsat Box (dawniej Cyfrowy Polsat), Esoleo, ZE PAK S.A. Elektrownia Pątnów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Patronami medialnym Earth Festival 2021 są Interia oraz Radio Zet. Organizatorami wydarzenia są Visionair i For Earth For Us.

