- Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. W tym roku święta Bożego Narodzenia będą o wiele droższe - stwierdził Steve Bowles jeden z brytyjskich przedsiębiorców. W ocenie branży pandemia bardzo mocno odbije się na cenach i dostępności towarów w trakcie tegorocznej Gwiazdki.

Choć do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka miesięcy, to brytyjskie firmy już szykują się do zakupowego szaleństwa. Przedsiębiorcy nie mają jednak dobrych informacji dla swoich klientów. Pandemia spowodowała spadek produkcji, przerwanie linii dostaw oraz zwiększenie kosztów, w tym transportu.

700 proc. w górę

Brytyjska Izba Handlowa (BCC) przekazała, że 62 proc. brytyjskich sprzedawców spodziewa się wzrostu cen w okresie przedświątecznym.

Opłaty za transport kontenera z Chin od minionego roku miały wzrosnąć o 700 proc. Problemem jest też zatrudnienie. - 70 proc. członków Izby Handlu ma problem z rekrutowaniem odpowiednich pracowników. Dlatego rosną nie tylko wynagrodzenia, ale i koszty dostaw - wyjaśniał dyrektor generalny BCC.

- Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. W tym roku święta Bożego Narodzenia będą o wiele droższe. Pandemia wpłynie na ceny żywności, odzieży i zabawek. Wszystkiego, nawet choinek - powiedział Steve Bowles, właściciel jednego z brytyjskich przedsiębiorstw transportowych.

Drobiowy problem

Jednym z tradycyjnych dań Brytyjczyków w czasie świąt jest indyk. Rocznie w Wielkiej Brytanii z myślą o bożonarodzeniowym stole hoduje się ich ok. dziewięciu milionów sztuk.

Rolnicy alarmują, że w tym roku tradycyjnej potrawy może zabraknąć. Brak pracowników sezonowych i pracowników z krajów UE wpłyną na znaczne zmniejszanie produkcji.

- Na tegoroczne święta nie będzie wystarczającej liczby brytyjskich indyków w sklepach, ponieważ fizycznie ich nie ma. Firmy i hodowcy indyków z powodu pandemii i lockdownu uznali, że z racji braku pracowników nie będą w stanie ich przetworzyć - wyjaśniał Paul Kelly, hodowca drobiu.

Niedostępne zabawki

Problem może mieć także św. Mikołaj ze skompletowaniem prezentów. Część zabawek interaktywnych i zawierających elektronikę, w tym chipy, nie będzie dostępna. Winne są przerwane ciągi dostaw.

- Z pewnością pojawią się problemy z hitami ostatnich lat na przykład interaktywnymi zabawkowymi zwierzętami domowymi. Mają one mikrochipy, dzięki nim reagują na głos, czy dotyk. Rynek mikrochipów znalazł się pod presją, dlatego sklepy mogą mieć problemy z dostawami prezentów na Święta - tłumaczył Max Evans, właściciel stoiska z zabawkami.

