Koncertem i pokazem fajerwerków Chorwacji uczczono zamontowanie ostatniej części mostu Pelješac. Pozwoli on mieszkańcom i turystom dojechać do Dubrownika i okolic bez konieczności wjeżdżania na terytorium Bośni i Hercegowiny. - Najtrudniejsze było ułożenie stalowych pali na dnie zatoki - przyznał kierownik budowy.

Most Pelješac umożliwi dojazd z północnej i centralnej Chorwacji do jej południowych rejonów, gdzie centralnym miastem jest Dubrownik. 2,4-kilometrowa przeprawa pozwoli ominąć "klin" rozdzielający obie części państwa, którym jest wąskie terytorium należące do Bośni i Hercegowiny.

Ostatni, 165. odcinek mostu został zainstalowany w nocy ze środy na czwartek. Stało się to trzy miesiące przed przewidywanym terminem, a jednocześnie trzy lata od rozpoczęcia budowy. Chorwaci uczcili ten moment pokazem sztucznych ogni i występami artystycznymi.

- Najtrudniejsze było ułożenie stalowych pali na dnie zatoki Morza Adriatyckiego, co ukończyliśmy w 2019 roku - mówił kierownik projektu Goran Legac, cytowany przez croatiaweek.com.

Budują drogi dojazdowe

Samochody przejadą przez most z maksymalną prędkością 90 km/h. W każdym kierunku będą dwa pasy ruchu, a także po jednym awaryjnym. Roboty na przeprawie nadal trwają. Obecnie budowlańcy zajmują się m.in. brukowaniem, zabezpieczaniem budowli, jak i hydroizolacją.

Chorwacka inwestycja nie obejmuje jedynie budowy Pelješac. Wciąż trwają prace nad około 30 kilometrami dróg dojazdowych do przeprawy. One, podobnie jak most, mają zostać otwarte tuż przed wakacjami w 2022 roku.

Budowa pochłonęła 550 mln euro, z czego 357 mln dołożyła Unia Europejska. Za powstanie mostu odpowiedzialni są chorwaccy oraz chińscy specjaliści, którzy m.in. zużyli 66 tysięcy ton stali oraz 70 tys. metrów sześciennych betonu.

