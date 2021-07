14 lipca odbyła się kolejna rozprawa w sprawie Britney Spears, która od 13 lat znajduje się pod kuratelą ojca. Wokalistka podczas zdalnego składania zeznań ponownie oskarżyła Jamiego Spearsa o niszczenie jej życia.

- Chcę się pozbyć mojego ojca i oskarżyć go o nadużycia. Chcę dochodzenia w sprawie mojego ojca. Jestem tu, by wnieść oskarżenie... Jestem wściekła - powiedziała Spears.

Sędzia z Los Angeles orzekł, że Spears może wybrać własnego prawnika w walce o zakończenie kontrowersyjnego porozumienia prawnego. Spears ma reprezentować znany w Hollywood adwokat Matthew Rossengart.

#FreeBritney po raz pierwszy

"Dziękuję moim fanom, którzy mnie wspierają... Nie macie pojęcia, co znaczy dla mnie być wspieraną przez tak niesamowitych fanów! Niech Bóg Was błogosławi!" - napisała na Instagramie Spears, nie kryjąc radości z decyzji sądu. We wpisie po raz pierwszy użyła hashtagu #FreeBritney - hasła, z którego od wielu miesięcy korzystają wspierające ją osoby.

Gwiazda pop od 13 lat pozostaje pod kontrolą narzuconego jej przez sąd układu prawnego, który pozbawia ją praktycznie wszelkiej autonomii. Sąd wyższej instancji w Los Angeles orzekł w czerwcu, że Spears nadal wymaga kurateli ojca i tym samym odrzucił wniosek, który jakiś czas temu złożyła Britney ze swoim prawnikiem.

Emocjonalne przemówienie

W czerwcu w sądzie Britney Spears wygłosiła długie przemówienie na temat kontroli, którą sprawuje nad nią ojciec. Wspominała w nim między innymi, że do wielu rzeczy została przymuszona. W sądzie podczas przemowy gwiazda opowiedziała o tym, że nie ma dostępu do swoich pieniędzy, nie może decydować o swojej karierze ani nawet wyjść za mąż czy starać się o dziecko.

Według jej słów Jamie Spears podawał jej także bardzo silne leki wbrew jej woli, które znacząco wpływały na jej stan psychiczny. Britney nie zgadzając się na decyzję ojca, miała zostać odsunięta od własnych dzieci.

Na 29 września zaplanowana jest kolejna rozprawa w sprawie Spears.

