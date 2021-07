Jak donosi "Hollywood Reporter", billboardy przedstawiały znaną z filmów postać, pokazującą kciuki w górę, wraz ze słowami "It's nice" ("To miłe!"). Reakcją aktora było wezwanie reklamodawcy, firmy Solar Therapeutics, do zaprzestania naruszenia, co firma zrobiła. Nie zgodziła się jednak zapłacić 9 milionów dolarów odszkodowania za naruszenie praw autorskich i fałszywą reklamę.

Reklama marihuany narusza wizerunek aktywisty

"Pokazując billboard, pozwani mieli zamiar fałszywie przekonać opinię publiczną, że pan Baron Cohen zachwala ich produkt i jest powiązany z ich przedsiębiorstwem" – ma brzmieć wezwanie prawników Sachy Barona Cohena. Podkreślono w nim również, że komik nigdy nie używał cannabisu i nie żywi przekonania, że rekreacyjne narkotyki to "zdrowy wybór".

ZOBACZ: Udawał kobietę i dostał się do finału Miss Kazachstanu. "Wszystko zaszło za daleko"

Użycie marihuany w stanie Massachusetts jest legalne zarówno do celów medycznych, jak i rekreacyjnych, chociaż pochodzący z konopii indyjskich narkotyk wciąż jest nielegalny na szczeblu federalnym.

W piśmie od prawników zauważono, że firma Solar Therapeutics zaryzykowała, myśląc, że odtwórca Borata nigdy nie zobaczy billboardu. Prawnicy przypomnieli, że Baron Cohen w swojej znanej roli nigdy nie reklamował żadnego produktu ani w USA, ani w Wielkiej Brytanii, z obawy, że mógłby "osłabić swoją wiarygodność jako aktor i poważny aktywista społeczny".

Borat zakazany w Rosji

Podkreślono, że Baron Cohen "ściśle chroni swój wizerunek i wcielenia", a postać Borata i jej reprezentacja mają "wysoką wartość komercyjną". Według prawników Brytyjczyk odrzucił opiewającą na 4 mln dolarów propozycję wcielenia się w Borata w reklamie samochodów.

ZOBACZ: Papież wspominał polskiego "Apostoła Kazachstanu"

Borat to postać satyryczna, która zdobyła popularność w 2006 roku dzięki filmowi "Borat: podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej". Tytułowa postać jest nieokrzesanym dziennikarzem z Kazachstanu, którego wycieczka po Stanach Zjednoczonych w karykaturalnym świetle stawia rozmaite aspekty społecznego życia Zachodu. Kreacja wzbudziła jednak kontrowersje także w samym Kazachstanie, a film był zakazany w Rosji. W Polsce dyskutowane było używanie przez Borata niektórych polskich wtrętów językowych (w tym sławne "jagsiemasz!") dla uwiarygodnienia obcego pochodzenia Borata.

Za rolę w sequelu filmu pt. "Kolejny film o Boracie" Sacha Baron Cohen otrzymał Złotego Globa w kategorii Najlepszy aktor.

pdb/bas/The Guardian