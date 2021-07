Prokurator Rejonowa Warszawa-Ochota umorzyła śledztwo po wypadku, do którego doszło w styczniu w parku Szczęśliwickim. 12-letni chłopiec zjeżdżając na pontonie z górki uderzył głową w element ławki i zmarł. Po zbadaniu sprawy prokuratura uznała, że nie doszło do bezpośredniego narażenia życia przez osoby, które go wtedy pilnowały.