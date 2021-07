Jak informuje Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę początkowo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale w ciągu dnia powoli będzie wzrastać do dużego. Miejscami - niemal w całym kraju - pojawiać się będą opady deszczu. Na wschodzie, południu i zachodzie wystąpią burze, podczas których może padać grad. Suma opadów w trakcie burz wyniesie do 25 mm.

- W niedzielę znów pogoda będzie dynamiczna. W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km/h. Będzie cieplej - od 25 st. C na północy, do 29 st. C na wchodzie kraju. Jedynie nad morzem i w obszarach podgórskich trochę chłodniej - od 23 do 25 st. C - prognozuje synoptyk.

Alert pierwszego stopnia

Instytut wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego. Obejmuje ono także powiaty: krasnostawski, łęczyński, parczewski, świdnicki, tomaszowski, włodawski i zamojski.

Jak podaje IMGW, na tych terenach obserwowane są i będą burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy także grad.

Pogoda na niedzielę wieczór i poniedziałek

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia wzrastające stopniowo do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i zachodzie również burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do 25 mm, na południu lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. na północy do 29 st. na wschodzie; nad morzem i w obszarach podgórskich od 23 st. do 25 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w czasie burz do 25 mm, zwłaszcza na zachodzie i południu. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 14 st. na Podhalu do 19 st. na wschodzie i nad morzem. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze,lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do 30 mm, zwłaszcza na południu i w centrum. Temperatura maksymalna od 27 st. na północnym zachodzie do 31 st. w centrum i na wschodzie; nad morzem i w obszarach podgórskich od 24 st. do 26 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

aml/PAP