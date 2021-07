W części kraju burze z gradem. W czterech województwach upał

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Alerty hydrologiczne

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami IMGW wydało również alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Z kolei alerty drugiego stopnia przed upałem wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Na wskazanym terenie prognozowana jest temperatura maksymalna w dzień od 29 do 33 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 18 do 21 st. C.

⚠️Aktualizacja ostrzeżeń hydrologicznych



Wydane zostały kolejne ostrzeżenia hydrologiczne 1°.



Obecnie ostrzeżenia obowiązują w zlewni górnej Wisły, Bugu oraz w zlewni górnej i środkowej Odry.



Szczegóły:https://t.co/tBq6AJFvlF#IMGW #hydro #ostrzeżenia https://t.co/hmATNSPwUL pic.twitter.com/P4HnXthSjW — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 11, 2021

Alerty przed upałem obowiązują od godz. 13 w poniedziałek do godz. 20 w czwartek.

W większości kraju niedziela jak na razie ciepła i słoneczna. O 13:00 termometry pokazywały od 21,3°C w Elblągu do 27,8°C we Włodawie.



Najwięcej chmur mamy na południu kraju i tam występują opady i burze.#IMGW pic.twitter.com/LUR4pzbIRF — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 11, 2021

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska te mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne.

aml/PAP