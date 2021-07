Stanisław Karczewski w "Gościu Wydarzeń" [OGLĄDAJ] od 19:20

- Te ogromne pieniądze 770 mld środków europejskich, ale do tego też potężna pula pieniędzy z naszych własnych środków (...) łącznie to będzie dobrze przeszło bilion złotych, ta pula ma być podzielona. Tak samo jak podzielone są środki europejskie - opisywał Jarosław Kaczyński, dodając, że mają one być wydane szybko, "w ciągu trzech lat".

Wszystkie programy "Gość Wydarzeń" do zobaczenia na portalu polsatnews.pl