13-latek został poparzony w wyniku wybuchu substancji łatwopalnej. Do zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem w gminie Wilkowice koło Bielska-Białej. Chłopiec ma poparzoną twarz, piersi i ręce. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR – podali bielscy strażacy.