Selekcjoner Włoch Roberto Mancini obiecał, że jego podopieczni zaprezentują atrakcyjny, ofensywny futbol - taki sam jak we wcześniejszych meczach bieżącej edycji ME. Zdobyli dotychczas 12 bramek, co jest drugim najlepszym wynikiem turnieju. Więcej ma tylko pokonana przez Italię w półfinale Hiszpania - 13.

- Nie możemy zmienić czegoś, co doprowadziło nas tak daleko - podkreślił Mancini.

Anglia gra z kolei jak... Włochy w przeszłości. Jej atutami są silna defensywa - podopieczni trenera Garetha Southgate'a stracili tylko jedną bramkę w sześciu meczach - a także siła fizyczna.

- Postaramy się narzucić nasz futbol, jak to robiliśmy dotychczas. Oby jutro było podobnie - powiedział Southgate.

Włochy ostatnio sięgnęły po mistrzostwo Europy w 1968 roku - dwa lata po tym, jak Anglia odniosła jedyny sukces w wielkiej imprezie piłkarskiej i wywalczyła w roli gospodarza tytuł mistrza świata.

