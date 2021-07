Jak powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oławie podinsp. Alicja Jędo, według relacji świadków nastolatek wszedł do wody, zaczął pływać i w pewnym momencie został porwany przez nurt rzeki.

16-latka próbowali ratować jego koledzy, z którymi przyjechał nad rzekę. Jeden z nich ruszył do wody, jednak nurt rzeki okazał się zbyt silny. Wtedy na pomoc ruszył mu kolejny. Do 16-latka nie udało im się dotrzeć.

Policja otrzymała zgłoszenie o tym zdarzeniu około godziny 19 w sobotę.

- W działania ratowniczych brali udział policjanci, strażacy, straż miejska. Wykorzystano trzy łodzie ratunkowe, drony oraz kamery termowizyjne - powiedziała policjantka.

WIDEO: Poszukiwania 16-latka nad Odrą

Ciała nie odnaleziono

- Przez pierwsze godziny akcji ratowniczej liczyliśmy, że odnajdziemy osobę żywą, której będziemy udzielać pomocy. Teraz, jak sama nazwa wskazuje, prowadzimy akcję poszukiwawczą, niestety prawdopodobnie szukamy ciała - dodała podinsp. Alicja Jędo.

W akcję zaangażowani są policjanci i strażacy, którzy do namierzenia ciała wykorzystują sonar. Rzekę przeszukują również płetwonurkowie. Działania są prowadzone na długości 1,5 km. Jak przekazała reporterka Polsat News Odra mogła zabrać ciało chłopca nawet do Wrocławia.

- Sprawdzamy miejsca, gdzie chłopak wszedł do wody. Nurt jest na tyle silny, że ściąga nawet naszego nurka z obciążeniem, więc zakładamy, że jeżeli wszedł nieco dalej, w okolicy nurtu środkowego, to mogło pociągnąć go trochę dalej - powiedział bryg. Krzysztof Gielsa ze straży pożarnej w Oławie.

