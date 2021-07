Podczas gwałtownej burzy z piorunami i ulewy, która przeszła nad Jelenią Górą, 21-letni mężczyzna spadł z punktu widokowego. Turysta na mokrym stromym górskim stoku zsunął się kilkadziesiąt metrów. Podczas upadku złamał nogę. Jako pierwsi dotarli do poszkodowanego policjanci, którzy po udzieleniu mu pierwszej pomocy przekazali rannego ratownikom GOPR.

Nad Kotliną Jeleniogórską przechodziła gwałtowna burza z piorunami i intensywnymi opadami deszczu. Ratownik dyżurny Stacji Centralnej w Jeleniej Górze odebrał zgłoszenie z dyspozytorni medycznej o mężczyźnie, który prawdopodobnie spadł z wysokości w okolicy tzw. Chybotka w rejonie Szklarskiej Poręby. Kolejne zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia nadeszło od turysty, który dostrzegł mężczyznę z urazem nogi, prawdopodobnie po upadku z wysokości w rejonie punktu widokowego Złoty Widok.

Wołanie o pomoc w okolicy platformy

Także policja uzyskała zgłoszenie, że okolicach punktu widokowego słychać wołanie o pomoc.

W pobliżu miejsca wypadku znalazł się niebawem patrol funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie, którzy po odnalezieniu poszkodowanego przekazali ratownikowi dyżurnemu dokładną lokalizację wypadku.

ZOBACZ: "TOPR to nie taksówka". Jak się przygotować do wyprawy w góry?

Mundurowi odnaleźli turystę, który leżał pomiędzy drzewami i wołał o pomoc. 21–letni mieszkaniec powiatu lubańskiego poinformował, że był sam i stojąc na szczycie na platformie widokowej pośliznął się, w wyniku czego spadł. Okazało się, że mężczyzna złamał nogę. Był przytomny, gdy go znaleziono.

"21-latek doznał rozległych obrażeń wielonarządowych po upadku z kilkudziesięciu metrów z położonego przy szlaku punktu widokowego" - napisali ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR, których 10-osobowa grupa brała udział w akcji ratunkowej.

Miał złamaną nogę. Wyciągali go na linach

Funkcjonariusze udzielili rannemu pierwszej pomocy przedmedycznej, zaopiekowali się nim do czasu przybycia ratowników GOPR - podał mł. asp. Przemysław Ratajczyk, oficer prasowy KMP w Jeleniej Górze.

Pracownicy obu służb wspólnie przetransportowali poszkodowanego na szczyt punktu, GOPR-owcy przy wykorzystaniu technik linowych wyciągnęli go około 100 metrów do pojazdów ratowniczych. Mężczyzna został następnie przewieziony przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala.

ZOBACZ: GOPR-owcy w huraganowym wietrze sprowadzali 11 osób z Babiej Góry. Niektóre były... w dżinsach

W trakcie akcji ratowniczej panowały trudne warunki atmosferyczne, szalała burza, padał silny deszcz, a ze wniesień lały się strumienie wody - podała dolnośląska policja. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek około godz. 20:10.

Złoty Widok to punkt widokowi w szklarskich Górach Izerskich, z którego rozciąga się panorama na Karkonosze. Wiosną 2020 w tym popularnym miejscu został otwarty taras widokowy posadowiony nad urwiskiem skalnym o ponad 20-metrowej wysokości. Ze Szklarskiej Poręby prowadzi tam od ul. Matejki i Wlastimilówki niebieski szlak turystyczny, a następnie należy dojść krótką ścieżką. Taras powstał w ramach wspólnego programu pn. Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach, realizowanego przez gminę wspólnie z czeskim partnerem - Albrechtice w Górach Izerskich.

WIDEO - 100-latek zaatakowany w Wiźnie. Nastolatek założył mu foliowy worek na głowę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsatnews.pl