Władimir Riesin przypomniał, że ta największa i najważniejsza cerkiew w Rosji może zmieścić w sobie 10 tysięcy ludzi, a budowano ją pięć lat kosztem ponad miliarda dolarów. - Odtworzenie soboru Chrystusa Zbawiciela stało się punktem zwrotnym w dziejach naszego kraju i Moskwy, w istocie była to zapowiedź naszego programu – oświadczył deputowany.





ZOBACZ: Grecja. Ksiądz zaatakował biskupów kwasem. Ucierpiał także policjant

Riesin zwrócił uwagę, że na początku lat dziewięćdziesiątych w 10-milionowej Moskwie istniały 254 cerkwie i kaplice prawosławne, a w 2000 liczba ta wzrosła do 519, ale w pierwszym okresie po upadku władzy sowieckiej, czyli po 1991, świątyń na ogół nie budowano, ale odbudowywano i odzyskiwano.

"Program-200" powstał w 2010 r.

- "Program-200" został pomyślany po to, aby gęsto zaludnione dzielnice stolicy otrzymały świątynie, położone blisko ich mieszkańców – wyjaśnił kurator inicjatywy. Zaznaczył, że program ten nie obejmuje centrum miasta, gdyż tam liczba cerkwi wystarcza dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.



W ciągu 10 lat w Moskwie wzniesiono 99 zespołów cerkiewnych, w tym pięć obiektów, na których zakończono prace budowlano-montażowe i obecnie rozpoczęto wykańczanie wnętrz. 88 świątyń oddano do użytku, a dalszych sześć czeka na otwarcie.





"Program-200" powstał w 2010 r. z inicjatywy patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla wkrótce po wybraniu go na ten urząd rok wcześniej. Zakładał on wybudowanie co najmniej tyluż cerkwi przede w peryferyjnych dzielnicach stolicy. 26 stycznia 2010 powstała Fundacja "Popierania Budowy Świątyń Miasta Moskwy", stawiająca sobie za zadanie finansowanie całego przedsięwzięcia.

"W stolicy należałoby postawić 591 cerkwi"

Już na pierwszym jej posiedzeniu zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) wskazał, że Moskwa znajduje się na ostatnim miejscu spośród wszystkich regionów Rosji pod względem stosunku liczby świątyń do wiernych.

- Aby osiągnąć średni wskaźnik ogólnokrajowy, wynoszący – według niego – 11,2 tys. osób na jedną parafię, w stolicy należałoby postawić 591 cerkwi. Po zbudowaniu 200 świątyń ich łączna liczba będzie stanowiła zaledwie 27 proc. średniego wskaźnika w Rosji – przekonywał przed laty patriarcha.





ZOBACZ: Ataki na synagogi w Niemczech

Dziś już mówi się nie o 200, ale o co najmniej 240 obiektach w ramach "Programu", przy czym w późniejszym okresie Cyryl zażądał, aby pod budowę cerkwi i towarzyszących im budynków przeznaczać większe niż pierwotnie zakładano działki - pierwotnie miały to być place o powierzchni 0,2–0,3 hа. Uzasadniał to tym, że nowo wznoszone obiekty miały służyć nie tylko celom ściśle sakralnym, ale również działalności charytatywno-społecznej, prowadzonej coraz szerzej przez RKP.

Mieszkańcy Moskwy przeciwni

Plan budowy nowych świątyń bardzo szybko zaczął wywoływać sprzeciwy wśród mieszkańców zarówno Moskwy, jak i wielu innych dużych miast Rosji. Wynikały one z faktu, że wobec braku odpowiednich miejsc w centrach, władze przeznaczają na takie budowy przede wszystkim miejskie parki i inne tereny zielone. Powoduje to ostre reakcje miejscowych mieszkańców, którzy nie chcą być pozbawieni miejsc spacerów i wypoczynku, a przede wszystkim "zielonych płuc" swych miast.



Do najgłośniejszych protestów, często zresztą siłowo tłumionych przez policję, należały sprzeciwy wobec zamiarów budowy cerkwi w stołecznym parku Torfianka (2015-16) i w Jekaterynburgu w 2019.

WIDEO - Zwolennik kary chłosty sam został wychłostany. Za romans z mężatką w Indonezji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/KAI