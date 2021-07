Komenda Miejska Policji w Koninie zamieściła wizerunek mężczyzny poszukiwanego w sprawie zniszczenia figurki Matki Bożej w kaplicy Kościoła św. Maksymiliana M. Kolbego. Na zdjęciach z monitoringu widać łysiejącego mężczyznę w okularach, maseczce i błękitnej koszuli z długim rękawem, który chodzi po terenie świątyni.

Nie doszło do profanacji sakramentu

Diecezja włocławska poinformowała, że do zdarzenia doszło w środę 16 czerwca po godzinie 13:00. Do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu wszedł mężczyzna, który rozbił figurę Matki Bożej, rzucił się na obraz z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, zrzucił na podłogę modlitewniki i przewrócił wazony z kwiatami. "Nie doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu" - podała kuria we Włocławku.



- Na razie nie wiadomo, czy był przez kogoś inspirowany i jakie mogły być motywy jego działania. Trwa próba zidentyfikowania tej osoby - wyjaśniał po zdarzeniu ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii.

- Wiadomość o profanacji przyjąłem z wielkim smutkiem - powiedział ks. prałat Radosław Cyrułowski, proboszcz parafii w Koninie. - W ten sam sposób zareagowali księża wikariusze, siostry zakonne oraz parafianie. Wspólnie zastanawiamy się nad poprawą bezpieczeństwa w naszej świątyni. W takich chwilach przychodzą na myśl słowa, które stały się dewizą bł. ks. Jerzego Popiełuszki: "Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj" - podkreślił duchowny.

Proboszcz: kościół nie będzie zamknięty

- Kościół św. Maksymiliana w Koninie jest kościołem otwartym na wszystkich ludzi. Mogą w nim znaleźć schronienie osoby strapione, nawracające się, pragnące wyciszenia, modlitewnego kontaktu z Bogiem, a nawet szukające azylu przed ścigającym je wyrokiem sumienia - powiedział proboszcz parafii, ks. Cyrułowski.

- Dlatego kościół pozostanie nadal otwarty, pomimo profanacji świętych wizerunków, do której w nim doszło. Czciciele Najświętszego Sakramentu mogą liczyć na otwartą kaplicę od porannej do wieczornej mszy św. oraz na życzliwy, duszpasterski kontakt - zaznaczył kapłan.

diecezja.wloclawek.pl Zniszczenia w kaplicy konińskiego kościoła

To nie pierwsza dewastacja

Do dewastacji w konińskim kościele doszło nie po raz pierwszy. W niedzielę 9 lutego, około godz. 1 w nocy, wybito szyby w oknach świątyni i drzwiach prowadzących do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. dolnym kościele.

- Na obrazie z monitoringu widać postać młodego mężczyzny w samej bieliźnie i na boso, który z krzyżem w ręku staje na wprost kamery i jakby celowo ujawnia swoją twarz, po czym dewastuje drzwi i okna wybijając szyby do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu - podał ks. Artur Niemira.

- Po zakończeniu swoich czynności z dużym kawałkiem rozbitej szyby znów staje przed kamerą kreśląc szkłem znak krzyża i odchodzi. Skojarzenia nasuwają się same. Nie wiadomo, czy mężczyzna działał sam, czy był przez kogoś inspirowany - wyjaśniał kanclerz Kurii.

Z kolei w grudniu 2018 roku i czerwcu 2019 roku młody sprawca wybił szyby i uszkodził figurę św. Maksymiliana – patrona parafii, a także zniszczył donice z kwiatami.

Policja gwarantuje anonimowość

Komenda Miejska Policji w Koninie Policja prowadzi postępowanie w związku z obrazą uczuć religijnych oraz uszkodzeniem mienia. Policja prosi osoby posiadające informacje na temat mężczyzny ze zdjęć o kontakt pod nr tel. 4777 52142 lub 4777 52500. Policja zapewnia dyskrecję i anonimowość.

