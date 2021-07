Burze nad Polską. Ewakuowani harcerze

"Najsilniejsze burze występują teraz woj. lubelskim oraz podkarpackim. W tej części kraju burze utworzyły łańcuszkowy układ burz przemieszczających się jedna za drugą (training storm), co skutkuje podwyższaniem sum opadów na obszarze ich występowania" -informowało w sobotę po północy na Twitterze IMGW-PIB Meteo Polska.

05:30 #IMGWlive



⛈️Pomimo wysokich sum opadu i strefy opadowo-burzowej przemieszczającej się ze Słowacji nad południowo wschodnią Polskę, nie zanotowaliśmy w tym rejonie większych wzrostów i reakcji w zlewniach kontrolowanych.

💧Najwyższa suma opadu to obecnie 72,3 mm. pic.twitter.com/1D8bvHXnZR — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 10, 2021

Ewakuowani harcerze

Prawie 400 harcerzy, którzy stacjonują w obozach na Warmii i Mazurach zostało ewakuowanych w bezpieczne miejsca w związku z nawałnicami, które przechodzą przez region - poinformował wieczorem w piątek Tomasz Bąk z wydziału zarządzania kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Są to obozy w Brzeźnie Łyńskim nad jez. Kiernos Mały, gdzie ewakuowano 82 harcerzy, w Rekownicy - 69 harcerzy, w Piduniu - 30 harcerzy, w Nowym Dworze - 89 harcerzy i Woszczelach - 118 harcerzy.

Jak podał Tomasz Bąk, harcerze z Brzeźna Łyńskiego zostali ewakuowani do kościoła i świetlicy w miejscowości Jabłonki. Harcerzy z Rekownicy i Pidunia ewakuowano do hali sportowej w Jedwabnie. Harcerze z obozu w Nowym Dworze zostali przeniesieni do szkoły w Nowym Dworze i do miejscowej szkoły ewakuowali się też harcerze wypoczywający w Woszczelach.

Warmińsko-mazurska policja poinformowała, jeszcze o jednym obozie, którego uczestnicy ewakuowali się w związku z silnymi opadami deszczu.

Odbiorcy bez prądu

Sytuacja pogodowa - PSP odnotowała 4750 interwencji. Bez prądu pozostaje 104045 odbiorców (woj. łódzkie - 48783, mazowieckie - 41081, warmińsko-mazurskie - 6110). W 5 województwach uszkodzone zostały dachy (najwięcej w woj. łódzkim - 29, mazowieckim - 12 i wielkopolskim - 11).

