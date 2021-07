Na skutek silnego podmuchu wiatru żaglówka przewróciła się i wszystkie cztery osoby oraz pies "Frajda" wpadły do wody.

Tylko dzieci miały kapoki

- Jedynie dziewczynki miały na sobie kapoki. Jak się później okazało, pozostałe osoby nie zdążyły ich założyć, bo zaskoczyła ich nagła zmiana pogody - przekazali policjanci.

Na szczęście żeglujących policyjni "wodniacy" w tym czasie byli na jeziorze Roś. Od razu po otrzymaniu zgłoszenia popłynęli na miejsce.

Brakowało psa

- Najpierw wyciągnęli z wody dwie dziewczynki, a potem obu mężczyzn. Turystów zabrali na swoją policyjną łódź. Wszyscy, a zwłaszcza dziewczynki, byli przerażeni całą sytuacją. Sternikiem przewróconej łodzi był 48-latek. Mężczyzna był trzeźwy - przekazali olsztyńscy policjanci.

W trakcie akcji ratunkowej okazało się, że na łodzi był jeszcze pies. Policjant bez wahania wskoczył do wody by odnaleźć pupila. - Niestety, "Frajdy" nie udało się uratować - poinformowali policjanci.

Mimo to, ojciec dziewczynki był bardzo wdzięczny za ratunek. Dodał, że "gdyby patrol wodny nie przypłynął tak szybko, to »różnie mogłoby się to skończyć«" - relacjonowali funkcjonariusze.

"Sprawdzajcie prognozy, obserwujcie niebo, zakładajcie kapoki! Piscy policjanci przeprowadzili szybko i skutecznie akcję ratunkową wobec 4 osób, które znalazły się w wodzie jez. Roś, po tym jak ich łódkę przewrócił nagły podmuch wiatru" - apelują policjanci na Twitterze.

