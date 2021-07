Małopolska. Po ulewie w Krakowie ponad sto zgłoszeń do straży pożarnej

Ponad 130 zgłoszeń od mieszkańców odebrali do godz. 14:00 małopolscy strażacy. Jak poinformował rzecznik PSP w Małopolsce mł. bryg. Sebastian Woźniak, większość z nich – 117 – dotyczyła terenu Krakowa i powiatu krakowskiego. Nad miastem przeszła nawałnica z gradem. Lodowe kulki miały kilka centymetrów średnicy.

"Kolejne zgłoszenia wciąż do nas napływają. Dotyczą one najczęściej budynków, w których woda wdarła się do piwnic. Najwięcej tego typu interwencji mamy w rejonie Śródmieścia, Krowodrzy, ale też Podgórza" – powiedział Woźniak.

WIDEO: Ulewa przeszła także nad Jurą Krakowsko-Częstochowską

Ze wstępnych informacji wynika, że woda wdarła się m.in. do budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca.

Grad w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Wybita szyba po przejściu nawałnicy

