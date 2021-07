Koronawirus w Polsce. Konferencja ministra zdrowia. [OGLĄDAJ] od godz. 14:20

Liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła w Polsce do 2 880 670. Do tej pory zmarło 75 152 pacjentów. Z powodu zakażenia koronawirusem, w szpitalach przebywają aktualnie 463 osoby.

"Jak odbezpieczony karabin"

- Wirus to odbezpieczony karabin. Jeśli człowiek nie ma kamizelki kuloodpornej w postaci szczepienia, to obrywa, a nawet umiera. I ludzie muszą to zrozumieć. Obszary, gdzie obecnie jest niska wyszczepialność, to pierwsi kandydaci do lockdownu i dramatycznego wzrostu zachorowań, bo tam jest najwięcej osób podatnych – mówił w rozmowie z Interią dr Paweł Grzesiowski.

ZOBACZ: Dr Paweł Grzesiowski: w tych regionach będzie rzeź

W rozmowie z Jolantą Kamińską dr Grzesiowski przestrzegał przed czwartą falą, którą spowoduje wariant Delta.



- Ten wariant jest najbardziej zakaźny, w związku z tym szybciej penetruje nowe środowiska. Wystarczy jedna chora osoba, żeby zakazić aż od pięć do ośmiu innych osób, co powoduje, że jeśli mamy słabo zaszczepione regiony w Polsce - jak ściana wschodnia, czy południowy wschód, to wirus bardzo szybko wywoła w nich kolejną falę - tłumaczył.

WIDEO - Nie otrzymał pieniędzy ze zbiórki. Musi żebrać, by zjeść Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/Polsatnews.pl