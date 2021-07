Specjalne ćwiczenia wojskowe w Rosji. Psy skakały ze spadochronem

Rosyjskie wojsko przetestowało nowe uprzęże spadochroowe, stworzone do zrzucania psów z helikoptera razem z żołnierzami. Na nagraniu, które ukazało się w sieci, widać skok psa z helikoptera lecącego na wysokości 4 tys. metrów. Zaraz po lądowaniu pies czuł się dobrze i był gotowy do podjęcia akcji.

Opublikowane w sieci nagranie pokazuje żołnierza skaczącego razem z psem z wysokości 4 tys. metrów w ramach nowych wojskowych ćwiczeń.

Gotowy do wypełniania poleceń

Kanał telewizyjny rosyjskiego ministerstwa obrony Zwiezda przekazał, że po lądowaniu "wszyscy czworonożni uczestnicy czuli się dobrze i byli gotowi do wypełniania poleceń".

ZOBACZ: Putin: USA podążają śladami Związku Sowieckiego

To ostatni z ośmiu skoków próbnych, wykonanych przez psy wraz z ich opiekunami. Do skoku posłużyły uprzęże, których produkcja w zakładach państwowych Iwanowo, była osobiście doglądana przez Władimira Putina.

Każdy pies może skoczyć ze spadochronem

- Wykonaliśmy już osiem skoków i najtrudniejsze to zabrać psa do statku powietrznego. Na pokładzie tolerują lot i nawet oglądają chmury przez okno - powiedział opiekun psa Andriej Toporkow. Podkreślił, że psy robią się niespokojne, kiedy w kabinie helikoptera robi się głośno po otwarciu włazu, dlatego ważne, by z psem skakał jego opiekun, a nie obcy żołnierz.

ZOBACZ: Uratował życie opiekunowi. Pies oficer pochowany z honorami

Projektant uprzęży Akeksiej Kozin podkreśla, że została ona zaprojektowana tak, by chronić kręgosłup zwierzęcia. Można ją dostosować do każdego czworonoga ważącego do 45 kg. - Systemu można używać do desantowania niemal każdego psa w służbach porządkowych - powiedział.

WIDEO - Chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska. Zginął w rakiecie własnej roboty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/mirror.co.uk