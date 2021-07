"Po godzinie 14.00 pracownik jednego z salonów w żorskiej galerii handlowej zauważył starszego mężczyznę, który wchodząc do środka, zostawił przed wejściem psa. Gdy po około 2 godzinach pracownik wyszedł na zewnątrz, pies nadal był przywiązany, tym razem w innym miejscu. Zwierzę nie miało dostępu do wody, a temperatura była wysoka" - poinformowano na stronie Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Równocześnie przechodziła w pobliżu kobieta pracująca w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie. Zawiadomiła znajomą policjantkę z Żor, która z kolei, po przyjeździe na miejsce, zaalarmowała dyżurnego miejscowej policji.

Kobiety ustaliły przebieg zdarzeń i były już po rozmowach ze świadkami, kiedy 58-letni właściciel zwierzęcia zjawił się na miejscu.

Apel policji

"Tłumaczył, że przyjechał z psem do galerii i pozostawił zwierzę przed wejściem, gdyż nie było możliwe wprowadzenie go do środka, a sam poszedł do jednego z salonów usługowych" - napisała policja na swojej stronie. Mężczyzna przekonywał, że dba o psa i jest on regularnie badany przez weterynarza oraz ma aktualne szczepienia.

Niestety, po weryfikacji podanych informacji przez przybyły na miejsce patrol, okazało się, że właściciel nie mówi prawdy. Wyszło na jaw, że pies od około od 3 lat nie posiada obowiązkowych szczepień i nie odwiedza weterynarza. 58-latek został zobowiązany do zapewnienia mu opieki, a sporządzona przez mundurowych dokumentacja została przekazana do wydziału zajmującego się sprawami zwierząt.

"Mundurowi przypominają, że w myśl ustawy o ochronie zwierząt – zwierzę nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Apelują o niepozostawianie psów bez kontroli, np. przypiętych przed wejściami do sklepów i innych placówek bez możliwości ich identyfikacji. Zwracają też uwagę na ciążące na właścicielach obowiązkach tj. na przykład zapewnienie stałego dostępu do wody, odpowiedniej opieki i pielęgnacji, czy uwzględniania ich naturalnych potrzeb" - informuje policja.

rsr/bas/polsatnews.pl