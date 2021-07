Przy obecnych restrykcjach związanych z pandemią COVID-19, która ogranicza podróże do wielu miejsc, paszporty takich krajów jak Wielka Brytania, USA czy Japonia straciły na sile. Brytyjski paszport jest równie dobry jak uzbecki – wynika z danych Henley Passport Index, na które powołuje się Bloomberg.

Teoretycznie japoński paszport umożliwia bezwizowy dostęp do 193 krajów, co stanowi najlepszy wynik spośród wszystkich krajów na świecie. W praktyce, biorąc pod uwagę ograniczenia związane z koronawirusem, paszport japoński pozwala obecnie na wjazd jedynie do 75 miejsc - wynika z danych Henley Passport Index.

Posiadacze paszportów z Singapuru radzą sobie jeszcze gorzej - ich pozycja nr 2 w światowym rankingu bezproblemowego wjazdu do 192 miejsc została zredukowana do zaledwie 70, co odpowiada posiadaczowi paszportu Republiki Dominikany.

Globalna mobilność poważnie utrudniona

Podobne perspektywy rysują się nawet w krajach, w których na szeroką skalę wprowadzono szczepionkę przeciwko COVID-19. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zajmują wspólnie 7. miejsce w rankingu, a posiadacze paszportów teoretycznie mogą dostać się do 187 miejsc na całym świecie. Jednak przy obecnych zakazach podróżowania posiadacze brytyjskich paszportów mogą dostać się do mniej niż 60 miejsc - siła paszportu odpowiada sile paszportu Uzbekistanu. Zaś posiadacze paszportów amerykańskich mają taką samą siłę paszportową jak Rwanda.

Prezes Henley & Partners, Christian Kaelin, powiedział, że jest jasne, iż globalna mobilność będzie "poważnie utrudniona przynajmniej do końca 2021 roku".

