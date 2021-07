Do zdarzenia doszło w poniedziałek na skrzyżowaniu ulic Białostockiej i Piłsudskiego w Sokółce (Podlaskie). Jak poinformowały służby, samochód osobowy zderzył się ze skuterem, którym podróżowała kobieta ze swoim 3-letnim dzieckiem. Oboje zostali zabrani do szpitala. 3-latek trafił do niego z obrażeniami głowy.