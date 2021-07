Dom, który należał do meksykańskiego barona narkotykowego Joaquina "El Chapo" Guzmana, zostanie wystawiony na loterię w Meksyku. Wartość rezydencji szacowana jest na 184 tys. dolarów - podał we wtorek serwis BBC News.

Meksykański rząd przekazał, że dom w Culiacan w stanie Sinaloa zostanie wystawiony na loterię dzień przed świętem niepodległości tego kraju, 15 września. Podczas wydarzenia będzie można wylosować także rezydencję byłego lidera kartelu Juarez, Amado Carillo, stojącą w ekskluzywnej kolonii mieszkaniowej El Pedregal w południowym Meksyku, wartą ok. 3,8 mln dolarów.

"El Chapo" był jednym z najważniejszych przemytników narkotyków do Stanów Zjednoczonych. W 2009 r. znalazł się na 701. miejscu listy najbogatszych osób na świecie. Jego majątek oszacowano na 1 mld dolarów. W 2001 r. zbiegł przed ekstradycją do USA z meksykańskiego więzienia o podwyższonym rygorze. Według oficjalnych informacji - został wywieziony ukryty w wózku z brudnymi ubraniami, istnieją jednak podejrzenia, że pomogli mu w ucieczce przekupieni strażnicy.

Loteria o dom

"15 września rząd meksykański losuje dom, z którego uciekł El Chapo, pudełko na stadionie Azteca i rezydencję Amado Carillo" - napisał na Twitterze hiszpański dziennik El Pais.

2. Aparentemente, la casa no tiene “ningún chiste”. Pero fue en este domicilio donde en 2014, Joaquín El Chapo Guzmán, toreó a la Armada. Mientras ellos trataban de entrar, el narco huía de ahí con su amante por un pasadizo secreto. El valor de esta casa se esconde en la bañera pic.twitter.com/HQ2Xkv4TRO — EL PAÍS México (@elpaismexico) July 5, 2021

Gangstera wytropiła dopiero w 2014 r. meksykańska piechota morska. "El Chapo" z domu w Culiacan uciekł kanalizacją burzową, ale schwytano go sześć dni później w mieście Mazatlan w stanie Sinaloa. W 2015 r. ponownie zbiegł z więzienia tunelem wykopanym pod łazienką, lecz został złapany sześć miesięcy później. W 2017 r. został poddany ekstradycji do USA i tam, dwa lata później, skazano go na dożywocie za m.in. dystrybucję kokainy i heroiny do Stanów Zjednoczonych, pranie pieniędzy, posiadanie nielegalnej broni palnej. Świadkowie zeznali też, że dopuścił się spalenia mężczyzny żywcem oraz gwałtów na nastolatkach w wieku nawet 13 lat.

WIDEO - Berlin: atak na chłopca z Polski. 11-latek ma obrażenia twarzy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP