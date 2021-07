Kardynał Nycz apeluje do proboszczów ws. szczepień

Kardynał Kazimierz Nycz zaapelował do proboszczów, by zachęcali wiernych do szczepień. Wcześniej na potrzebę większego zaangażowania Kościoła w promocję szczepień zwracał uwagę minister zdrowia Adam Niedzielski.

O pomoc w promocji szczepień do kard. Nycza zwrócił się także wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

"Prośba jest słuszna i poważna"

"Pomoc Kościoła ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy pandemia koronawirusa w Polsce, mimo chwilowego uspokojenia, jeszcze nie została całkowicie opanowana, a wirus wykazuje tendencję do nieustannego tworzeniu nowych, w tym bardziej zaraźliwych wariantów" – napisał wojewoda. "Wierzę, że osobisty autorytet księdza kardynała i pozostałych duchownych oraz wywodzące się wprost z Ewangelii wezwania do troski o bliźniego i współodpowiedzialności za wspólnotę będą dla nich przekonującymi argumentami do podjęcia decyzji o zaszczepieniu siebie i bliskich, w tym młodzieży" - dodał.

ZOBACZ: Niedzielski: Kościół mógłby bardziej pomóc w promocji szczepień

Kardynał Nycz zaapelował do proboszczów archidiecezji warszawskiej, by zachęcali wiernych do szczepień. "Prośba jest słuszna i poważna, bowiem wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie społeczne w duchu piątego przykazania Bożego. Sam nawiązałem do tego w kazaniu na Boże Ciało, bo uważam, że to jest obowiązek Kościoła".

Duchowny przypomniał, że "przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, gdzie odbędzie się beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, otwarto powszechnie dostępny punkt szczepień. Niech to będzie przykład konkretnej troski o dobro bliźniego, przykład dla wszystkich w Archidiecezji Warszawskiej przed zbliżającą się beatyfikacją".

Za wsparcie akcji podziękował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wcześniej wsparcie dla akcji szczepień wyraził bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, zrzeszającej Kościoły: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Metodystyczny, Ewangelicko-Reformowany, Polskokatolicki, Prawosławny i Starokatolicki Mariawitów.

Przykazanie miłości mówi, aby troszczyć się o bliźnich i siebie, dlatego zachęcam Wszystkich, aby się szczepić. Słuchajmy epidemiologów, przekonujmy tych, którzy ulegają dezinformacji. Szczepmy się dla dobra wspólnego! #SzczepimySię @szczepimysie — bp Jerzy Samiec (@BpJerzySamiec) July 2, 2021

Minister zdrowia: Kościół mógłby bardziej pomóc

W minionym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że "Kościół mógłby bardziej pomóc, jeśli chodzi kwestie szczepień".

Zaznaczył, że w przypadku liczby chętnych do szczepień przeciw COVID-19 "potrzeby jest nowy impuls". - Autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc - ocenił szef MZ.

Poinformował, że są prowadzone w tej kwestii rozmowy z przedstawicielami Kościoła. Wspomniał, że planowane jest pewne przedsięwzięcie z udziałem archidiecezji lubelskiej, na razie minister nie chciał jednak zdradzać szczegółów.

- Chcemy poprosić o pomoc - oświadczył.

Kampania szczepień przeciwko Covid-19 w Stolicy Apostolskiej rozpoczęła się 13 stycznia. Wśród pierwszych osób znalazł się papież Franciszek i jego emerytowany poprzednik Benedykt XVI, o czym 14 stycznia poinformował dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni.

WIDEO - Dr Włodzimierz Bodnar: minister zdrowia eksperymentuje na ludziach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ sgo/polsatnews.pl