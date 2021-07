Zrobił z psa "żywą tarczę". Strzelał, aż zwierzę straciło wzrok i nie mogło uciekać

Strzelał z wiatrówki do psa aż do momentu, kiedy stracił on wzrok i nie mógł uciekać. Połowa z pięćdziesięciu pocisków utkwiła w głowie zwierzęcia, które najprawdopodobniej nigdy nie będzie widzieć. Śrut odnaleziono w szyi i niemal całym tułowiu psa. Bezpański kundel z Komorników, tymczasowo nazywany "Czarnym", jest młody i silny, ale będzie potrzebował nowego domu.