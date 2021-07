Pamiętam czasy przed rządami PiS, kiedy wszyscy członkowie spółek Skarbu Państwa to były rodziny, znajomi ministrów, posłów, działaczy partyjnych. Tak samo jest w spółkach komunalnych miast - powiedział w "Graffiti" Waldemar Buda o nowej uchwale PiS, która ma walczyć z nepotyzmem. Zdradził, kto zadecyduje o tym kogo nie będzie ona dotyczyć.

- My zrywamy z tym co jest złą praktyką od lat 90. Chcemy skończyć z tą złą praktyką nie tylko w spółkach skarbu państwa, ale i samorządach – powiedział Waldemar Buda.

Jak zaznaczył wiceminister, PiS zawsze było przeciwne takim praktykom i teraz przyszedł czas na to, żeby tę sprawę rozwiązać.

- Jeśli ktoś ma kompetencje, by pracować w spółce to oczywiście nie będzie z tym problemu, ale my chcemy dla przejrzystości skończyć z tą praktyką.

Poseł PiS odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego "jeśli tego nie zmienimy to przegramy wybory" – Wiele reform, które przeprowadziliśmy nie było popularnych i myślę, że nawet wiele osób wśród naszych struktur będzie niezadowolonych z tej sytuacji, a mimo wszystko ta uchwała będzie przeprowadzona do końca.

wys/polsatnews.pl/Polsat News