Duda: w Polskim Ładzie przewidziane jest dla samorządów 20 mld zł na inwestycje lokalne

Prezydent podkreślił, że Polski Ład "to wielki rządowy program przede wszystkim inwestycji na niewyobrażalne pieniądze, gdzie nasze, krajowe środki będą połączone ze środkami europejskimi".

- To wielkie zamierzenie inwestycyjne, ale zrealizowane mądrze - a jak do tej pory udaje nam się mądrze i dobrze pożytkować środki publiczne - przyniesie ogromny impuls rozwojowy dla naszego kraju - mówił prezydent.

20 mld na inwestycje lokalne

- Dla samych tylko samorządów z funduszu Polskiego Ładu przewidziana jest kwota 20 mld zł na inwestycje o charakterze lokalnym. Już można w tej chwili wnioskować o środki z tego funduszu, już można w tej chwili występować o te pieniądze, zachęcam do tego z całego serca. Potrzebujemy ogromnie tych inwestycji, one generują nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim one oznaczają rozwój kraju - podkreślił prezydent.

ZOBACZ: Kukiz o uchwale PiS ws. zatrudniania rodzin w spółkach Skarbu Państwa: "kropla drąży skałę"

Zaznaczył, że będą też realizowane wielkie inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny.

Wizyty po długiej przerwie

Na spotkaniu z mieszkańcami Trzciany prezydent oświadczył też, że cieszy się, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 znów może realizować wizyty krajowe.

- Nie ukrywam, że z wielką ulgą przyjmuję codziennie informacje o tym, że liczba zakażeń koronawirusem spada. Mam nadzieję, że na skutek postępującego programu szczepień uda nam się koronawirusa pokonać i że będziemy mogli wrócić całkowicie do normalnego życia. Bardzo na to liczę - podkreślił Andrzej Duda.

WIDEO - Sarna utknęła w ogrodzeniu. Ratowała ją policja [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/PAP