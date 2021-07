Sytuacja miała miejsce w środę 30 czerwca około 10:20 na jednym z parkingów w Łęczycy. 29-letnia kobieta usłyszała płacz dobiegający ze stojącego obok auta.

Kobieta zauważyła na podłodze w aucie rocznego chłopca. Uchylona szyba umożliwiła kobiecie otwarcie drzwi i wydostanie z rozgrzanego auta małego dziecka.

Mefedron u rodziców

Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy. Zawiadomione przez 29-latkę służby rozpoczęły poszukiwania rodziców chłopca. Matkę odnaleziono w pobliskim domu, zaś jego ojciec był w pracy. 30-latka i jej 29-letni mąż byli trzeźwi, oboje zostali zatrzymani.

Mundurowi przeszukując dom pary natrafili na blisko dwa gramy mefedronu. Od małżeństwa została pobrana krew do badań toksykologicznych.

Za narażenie dziecka na utratę życia lub zdrowia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawę policja przekazał do sądu rodzinnego.

