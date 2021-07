Poseł KO przechodzi do Szymona Hołowni

Poseł KO Michał Gramatyka przechodzi do koła Polska 2050 - poinformował na konferencji Szymon Hołownia. - To jeden z najbardziej pracowitych posłów w polskim sejmie - dodał na konferencji.

Do partii Szymona Hołowni - Polska 2050 dołączyło troje nowych członków, w tym dotychczasowy poseł KO Michał Gramatyka oraz współpracowniczka Hołowni z kampanii prezydenckiej Agata Lika i ekspertka do spraw rolnictwa Monika Piątkowska.

Poinformował o tym w piątek sam Hołownia, który na konferencji prasowej stwierdził, że osoby, które przechodzą do jego ugrupowania odchodzą z "polityki, która zajmowała się polityką" i przechodzą do polityki, która "zajmuje się rozwiązywaniem realnych problemów ludzi".

- Dzisiaj stara polityka musi zostać zastąpiona przez nową - powiedział Hołownia.

- Cieszę się, że na naszym pokładzie mogę powitać ludzi, którzy chcą przejść z polityki dla polityków, do polityki załatwiającej ludzkie sprawy. To Agata Lika, Michał Gramatyka i Monika Piątkowska - powiedział na konferencji Szymon Hołownia.

- Stoimy przed ryzykiem odbudowy polaryzacji, która niszczy kraj: PiS i PO, PO i PiS. To nie pozwala nam iść do przodu i myśleć o realnych problemach. To miejsce za naszymi plecami nie może być miejscem walk dwóch totemów - dodał Hołownia.

