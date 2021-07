Wieczorem będzie padać głównie na północy i północnym-wschodzie. Na pozostałym obszarze z wyjątkiem Karpat opady nie powinny występować - poinformował synoptyk IMGW-PIB Szymon Ogórek. Nocą najcieplej będzie na północnym wschodzie; najchłodniej w dolinach górskich - ok. 10 st. C.

Jak przekazał synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, aktualnie w Polsce północnej i północno-wschodniej jest pochmurno. Na Warmii, Mazurach, północnym Mazowszu i Podlasiu występują opady deszczu, które miejscami są umiarkowane. Na pozostałym obszarze z kolei występują przejaśnienia, miejscami rozpogodzenia. Przelotnie padać może jeszcze na obszarze Podbeskidzia i Podhala.

Opady i niewielkie przejaśnienia

- Po południu spodziewamy się niewielkich zmian. Opady będą występowały głównie na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze spodziewamy się przejaśnień, miejscami będzie występować zachmurzenie umiarkowane - powiedział synoptyk IMGW Szymon Ogórek. Dodał, że padać po południu może jeszcze na krańcach południowych. Po południu na północnym wschodzie mogą wystąpić burze.

Burze aktualnie występują na Podlasiu, na północ od Białegostoku. Powoli przemieszczają się na zachód. Niewielką stacjonarną burzę obserwujemy w rejonie Nowego Sącza. Na pozostałym obszarze występują jedynie opady deszczu, największa strefa nad Żuławami. ⚡️💧 pic.twitter.com/QSPu0v4k5Y — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 2, 2021

Wieczorem temperatura będzie się obniżać. Nadal będą występować opady deszczu na północy i północnym wschodzie - od Podlasia po Pomorze wschodnie i częściowo środkowe, a także na północnym Mazowszu. Na pozostałym obszarze z wyjątkiem Karpat opady nie powinny występować.

Również w nocy padać może na północy i północnym wschodzie. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze wyniesie ok. 15 st. C, przy czym na zachodzie będzie to ok. 13 st. C, a na północnym wschodzie nawet 17 st. C. Trochę chłodniej będzie na obszarach podgórskich, zwłaszcza w dolinach sudeckich i karpackich, tam ok. 10-11 st. C.

Alerty na Podkarpaciu

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla kilku powiatów na Podkarpaciu. Alert obowiązuje w piątek do godziny 21.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski i sanocki oraz miasto Krosno.

Na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h, lokalnie 80 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz oceniono jako 70 proc.

aml/PAP